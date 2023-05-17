«Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население?» Молодёжь о плюсах службы по контракту

Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Любовь к родине или к деньгам? В студии обсудили, какой должна быть белорусская армия: обязательной или все-таки на контракте? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». Евгений Пустовой, СТВ:

Что вы имеете в виду под неэффективными старыми институтами?

Даниил Храмцов, студент Белорусского государственного университета:

Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население? Евгений Пустовой:

Советская армия, которая взяла Берлин и освободила всю Европу, – это неэффективный институт? Даниил Храмцов:

Советская армия в 1945 году – это не та армия, которая была в 1955-м, 1965-м и так далее. Евгений Пустовой:

В белорусской армии контрактная система для тех, кто обладает определенными компетенциями. Это уже сержантский состав, офицерские должности. Люди служат родине. Есть такая профессия – родину защищать, но основная часть – это бойцы, где менее ответственные участки. Мотопехота, допустим. Эту школу мужества, мне кажется, должны пройти все, чтобы уметь защитить свою девушку хотя бы от англосаксов. Даниил Храмцов:

От кого вы будете защищать свою девушку в мирное время? Евгений Пустовой:

Вы за то, чтобы была профессиональная армия? Даниил Храмцов:

Мы за это. Евгений Пустовой:

Сколько вы готовы со своих налогов отчислять и содержать бойцов?

Владислав Остапенко, студент Белорусского государственного университета:

Если мы знаем, что они реально профессионалы, они патриотичны, они готовы защищать...