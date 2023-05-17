«Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население?» Молодёжь о плюсах службы по контракту

Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Любовь к родине или к деньгам? В студии обсудили, какой должна быть белорусская армия: обязательной или все-таки на контракте? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
Что вы имеете в виду под неэффективными старыми институтами?
Даниил Храмцов, студент Белорусского государственного университета:
Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население?
Евгений Пустовой:
Советская армия, которая взяла Берлин и освободила всю Европу, – это неэффективный институт?
Даниил Храмцов:
Советская армия в 1945 году – это не та армия, которая была в 1955-м, 1965-м и так далее.
Евгений Пустовой:
В белорусской армии контрактная система для тех, кто обладает определенными компетенциями. Это уже сержантский состав, офицерские должности. Люди служат родине. Есть такая профессия – родину защищать, но основная часть – это бойцы, где менее ответственные участки. Мотопехота, допустим. Эту школу мужества, мне кажется, должны пройти все, чтобы уметь защитить свою девушку хотя бы от англосаксов.
Даниил Храмцов:
От кого вы будете защищать свою девушку в мирное время?
Евгений Пустовой:
Вы за то, чтобы была профессиональная армия?
Даниил Храмцов:
Мы за это.
Евгений Пустовой:
Сколько вы готовы со своих налогов отчислять и содержать бойцов?
Владислав Остапенко, студент Белорусского государственного университета:
Если мы знаем, что они реально профессионалы, они патриотичны, они готовы защищать...
Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Те, которые служат сейчас по контракту, они со временем, если им нравится там работать, поступают в учебные заведения. Я знаю, что многие поступают в воинские вузы, некоторые – в пограничники. Учатся с такими же школьниками, у них не получилось поступить после школы, и они потом работают, отдают честь родине. А те, у которых призыв. Хорошо, когда им 18 лет. А которым, например, 27 – им тяжелее проходить тот же курс молодого бойца. Тут есть и плюсы, и минусы. А для тех, кто поработал, а потом сразу идти служить в армию – это очень тяжело. Многие идут на контракт на 2 года. Но сейчас же все изменится, потому что пришло положение о том, что будут 5 лет. Пойдут ли в таком случае многие на контракт?
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