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«Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население?» Молодёжь о плюсах службы по контракту

17 мая 2023 17:34
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Вызовы и угрозы, потребление и комфорт, плюрализм мнений и четкая позиция. Любовь к родине или к деньгам? В студии обсудили, какой должна быть белорусская армия: обязательной или все-таки на контракте? В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».  

Евгений Пустовой, СТВ:  
Что вы имеете в виду под неэффективными старыми институтами?  

«Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население?» Молодёжь о плюсах службы по контракту -1

Даниил Храмцов, студент Белорусского государственного университета:  
Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население?  

Евгений Пустовой:  
Советская армия, которая взяла Берлин и освободила всю Европу, – это неэффективный институт?  

Даниил Храмцов:  
Советская армия в 1945 году – это не та армия, которая была в 1955-м, 1965-м и так далее.  

Евгений Пустовой:  
В белорусской армии контрактная система для тех, кто обладает определенными компетенциями. Это уже сержантский состав, офицерские должности. Люди служат родине. Есть такая профессия – родину защищать, но основная часть – это бойцы, где менее ответственные участки. Мотопехота, допустим. Эту школу мужества, мне кажется, должны пройти все, чтобы уметь защитить свою девушку хотя бы от англосаксов.  

Даниил Храмцов:  
От кого вы будете защищать свою девушку в мирное время?  

Евгений Пустовой:  
Вы за то, чтобы была профессиональная армия?  

Даниил Храмцов:  
Мы за это.  

Евгений Пустовой:  
Сколько вы готовы со своих налогов отчислять и содержать бойцов?  

«Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население?» Молодёжь о плюсах службы по контракту -4

Владислав Остапенко, студент Белорусского государственного университета:  
Если мы знаем, что они реально профессионалы, они патриотичны, они готовы защищать...  

«Зачем нам каждый год изымать наиболее эффективное население?» Молодёжь о плюсах службы по контракту -7

Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Те, которые служат сейчас по контракту, они со временем, если им нравится там работать, поступают в учебные заведения. Я знаю, что многие поступают в воинские вузы, некоторые – в пограничники. Учатся с такими же школьниками, у них не получилось поступить после школы, и они потом работают, отдают честь родине. А те, у которых призыв. Хорошо, когда им 18 лет. А которым, например, 27 – им тяжелее проходить тот же курс молодого бойца. Тут есть и плюсы, и минусы. А для тех, кто поработал, а потом сразу идти служить в армию – это очень тяжело. Многие идут на контракт на 2 года. Но сейчас же все изменится, потому что пришло положение о том, что будут 5 лет. Пойдут ли в таком случае многие на контракт?  

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# Армия Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Даниил Храмцов # Владислав Остапенко # Надежда Астапенко # Фотофакт

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