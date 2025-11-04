Спасатели ликвидировали пожар в гимназии Минска

Пожар случился в гимназии на улице Слободской. Эвакуировано 145 человек. Прибывшие спасатели выяснили, что загорание произошло в электрощитовой на первом этаже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас школьные каникулы, поэтому уроков не было. Однако в гимназии работает лагерь и действуют кружки и секции. В один момент присутствующие услышали хлопок и увидели задымление. Администрация гимназии вывела из здания 120 учащихся и 25 сотрудников.

Ирина Левковец, директор гимназии № 61:

Сработала сигнализация, вызваны МЧС, скорая помощь. Сработали четко, потому что каждый год, естественно, проводим тренировки. И дети, и учителя, и технический персонал знали четко, как выходить из учреждения образования.

На месте происшествия работало семь единиц техники МЧС. Никто не пострадал, причина инцидента устанавливается.