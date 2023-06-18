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Работы в огороде в середине июня: когда можно высаживать все теплолюбивые растения?

18 июня 2023 07:21
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Белорусы уже вовсю наслаждаются первым урожаем редиски и зелени, а сколько удовольствия ждет впереди! Но стоит напомнить, что в вопросах посадки ориентироваться нужно на климатические условия – природа подскажет, рассказали в программе «Плюс-минус».

Листки на березах развернулись размером с крупную монетку – можно сажать картошку. Это означает, что почва прогрелась достаточно. Ну и гидрометцентр в помощь: когда ночные температуры перевалили +10 °С и похолоданий не ожидается, можно окончательно высаживать все теплолюбивые. Бдительности при этом терять не следует: укрывные материалы всегда должны быть наготове.

Работы в огороде в середине июня: когда можно высаживать все теплолюбивые растения?-1

Самые поздние посадки в прогретую почву – бахчевые, фасоль, экзотические тыквенные и пасленовые. Не стоит забывать и о зеленом конвейере: на место съеденных редиски и салата подсадить теплолюбивый базилик, кинзу, новую партию укропа, а также разнообразить листовую зелень, которая в летнем рационе очень желательна.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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