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Целые кусты малины! Как ухаживать за растением, чтобы получить богатый урожай?

11 июня 2023 14:53
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Получить хороший урожай малины возможно только при правильном уходе за ней. Это капризная ягода, которая требует заботы в течение всего сезона, особенно в летние месяцы, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы труды не пропали даром, нужно учитывать особенности растения, правила ухода за ним и сроки выполнения процедур.

Целые кусты малины! Как ухаживать за растением, чтобы получить богатый урожай?-1

Когда куст достигнет высоты в 1 метр, обрежьте верхушки веток, чтобы они начали ветвиться. Благодаря этому простому методу малинник будет плодоносить весь август, и ягоды вырастут крупнее обычного. Еще малина хорошо отзовется на подкормку навозом (2-3 килограмма на 1 квадратный метр) и мульчирование сорняками или скошенной травой.

Порой июньская влажная погода может стать причиной появления у малины серой гнили. Для профилактики посыпьте почву вокруг кустов золой, а листья обработайте биофунгицидами, например фитоспорином или цирконом.

Целые кусты малины! Как ухаживать за растением, чтобы получить богатый урожай?-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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