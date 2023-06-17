«Всем всё понятно ещё с 2014-го». Азарёнок ездил в зону СВО – что говорят военные на фронте?

Новости Беларуси. Время стяжательства ушло. Сегодняшний час определяют воины и созидатели. Александр Лукашенко поднимает знамя нового мира – мира справедливости и правды. Об этом в эксклюзивном интервью Григорию Азаренку специально для программы «Тайные пружины политики» рассказал ведущий философ современности Александр Дугин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок вновь посетил зону специальной военной операции. Сегодня первые фрагменты того, что он увидел.

Григорий Азаренок, СТВ:

В начале 1990-х, когда мы все так низко пали, когда сдали врагу ключи от врат, когда он хозяйничал в нашем доме, а либеральные комиссары девочек наших вели в бордели, когда все было растоптано и ничего не свято, мировое зло решило, что победило. Что закончилась история. Что настало время торгашей, мразей, в белорусском случае – бел-чырвона-белой гнили. Как же жестоко они ошибались. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Григорий Азаренок:

Как же жалки твари на фоне героев, когда царит их время. Как смешны они. Как нелепы. За детей цепляются. Но герои их защитят. Обогреют. Как детей Донбасса в нашей Беларуси.

Сергей Толмачев, первый заместитель главы Запорожской области:

Запорожская область уже вывозила детей в Республику Беларусь. Беларусь – это наш стратегический, основной партнер и союзник среди всех стран как постсоветского лагеря, так и во всем мире. Поэтому уже наши дети, и особенно с северных территорий, выезжали на отдых. Буквально недавно это было, месяц назад. Все приехали окрыленные, воодушевленные. Всем там очень понравилось, поэтому Республике Беларусь по этому поводу хочется сказать отдельное спасибо. Полный выпуск смотрите здесь.

Григорий Азаренок:

Иди и смотри – сказано всем, кто хочет что-то понять и прочувствовать. В 2020-м время героев было у нас. Надо было выстоять против наката мировой тьмы. Против подлого цветного мятежа. И наши люди, наши силовики, наш Вождь выстояли. Раздавили гадину. А теперь иди и смотри. Иди смотри на Донбасс. На новые территории России. На тех, кто там. Говори с ними. Они не произносят замысловатых речей. Они просто говорят истину. За которую проливают кровь.

Позывной «Псих», командир бронегруппы 15 бригады ДНР:

Ребята еще с 2014 года, как правило. Потому что все изначально понимают причину и следствие. Вообще все военные. И явно не Украина. Все прекрасно понимаем, кто за ними стоит, кто пирожки на майдане раздавал, кто сейчас пытается рассказать, что Украина – это демократия. Когда (я сам одессит) высказал свое мнение – нас начали жечь в Доме профсоюзов 2 мая. Всем все понятно еще с 2014 года. СВО – это просто поставило грань, что назад никто не сдаст. Это для нас, это для пацанов, для меня это было: пацаны, мы вас не сдадим. Я так это вижу. Григорий Азаренок:

А неизбежно было СВО? То есть причины все там, в 2014 году, майдан. Позывной «Псих»:

Конечно, неизбежно. Владимир Владимирович Путин просто пошел на опережение. Как он говорил: если тебя в Питере какие-то гопники поймали, ты должен быть первым. Гопники в нашем случае – это Вашингтон и Лондон.

Григорий Азаренок:

Поставляют много техники западной. Вы как командир бронегруппы как можете ее оценить? Abrams, Leopard, все остальное… Позывной «Псих»:

Abrams и Leopard мы ждем, они на нашем направлении появились. Они вчера засветились на южнодонецком. Но мы ожидаем, все ребята хотят по квартире в Москве. Я думаю, что все будет хорошо. Пока мы американские минометы перемалываем. То есть по факту американскую технику мы перемалываем. Но ту, которую мы хотим, к нам пока не загнали. Как только загонят, я думаю, пацаны купят по квартире в Москве.

Григорий Азаренок:

У вас из Беларуси родственники?

Позывной «Соловей», мобилизованный российской армии:

Да. Бабушка, дедушка, отец тоже родом из Беларуси. Я тоже. Григорий Азаренок:

А вы сами мобилизованы, да? Позывной «Соловей»:

Да, так точно. Григорий Азаренок:

Были в ту волну в сентябре мобилизованы, здесь сейчас. Позывной «Соловей»:

Да нормально все (подробности смотрите в видео). Григорий Азаренок:

Бывает. Привыкли уже?

Позывной «Соловей»:

Да. Уже да. Уже не первый раз, так скажем, слышу взрывы, что уже привык. Григорий Азаренок:

Ну, расскажите, пожалуйста, как сюда попали, какие уже места были, где проходите обучение? Позывной «Соловей»:

Обучения было в Омске. Там пару месяцев нас обучали стрельбе, работе с АГС, минометы – вот это все. Потом, после вот этих двух месяцев, нас отправили в зону СВО. И с января уже вот прохожу службу, так скажем, в зоне СВО. Григорий Азаренок:

Были на ротации уже, в окопах, принимали участие в боевых действиях? Позывной «Соловей»:

Да, так точно. Был в окопах, были в блиндажах, в подвалах. Все уже, так скажем…

Григорий Азаренок:

А как вообще настроение, боевой дух? Ребята ваши мобилизованные, рядом с вами которые, что думают? Позывной «Соловей»:

Друг друга поддерживаем, поддерживаем боевой дух. Если кому-то плохо – поддержим, не оставим никого в беде. Григорий Азаренок:

Многие ребята вашего возраста, если их можно так назвать, предпочли не, как вы, честно исполнять свой долг, если Родина призвала, а постараться побыстрее убежать. Что думаете про таких людей?

Позывной «Соловей»:

Я скажу так, это их дело. Я выбрал эту дорогу. И я не жалею об этом, на самом деле. Григорий Азаренок:

То есть вы для себя «Верхнего Ларса» даже не представляли? Позывной «Соловей»:

Нет. Я бы хотел передать бабушке, дедушке привет. Они из Гродно. И отцу, тоже он из Гродно. Имя, фамилию называть не буду. Они меня увидят, поймут. Так что победа будет за нами, все будет хорошо. Григорий Азаренок:

Отлично, спасибо.

Григорий Азаренок:

Расскажите, пожалуйста, что это за место, что это за осколки на нем, за отверстия?

– Это наша часовня. По благословению моего духовного отца Петра Кучера мы построили. Он почил, старец был, он воевал в Великую Отечественную войну. Он меня благословил на постройку часовни. И мы общими усилиями воплотили это в жизнь. У нас икона замироточила, я вам покажу. Одна здесь.

Григорий Азаренок:

Только что смотрели. Да, действительно. Расскажите, пожалуйста, вы сказали, есть у вас благословение на строительство храма, на вашу боевую работу. А почему православный человек не может сейчас остаться в стороне?

– Мы вообще не можем остаться в стороне, потому что это же касается каждого из нас. Это касается наших семей, это касается не только русских. Это касается и белорусов. И, по большому счету, тех же украинцев касается. Они же просто, к сожалению, не понимают или не хотят понять, или просто очарованы какими-то непонятными моментами. Потому что так к истории нашей общей наплевательски относиться нельзя. То, что это предательство – мы уже об этом даже и не говорим. Это просто отречение от всех канонов, которые только нам Господь вручил в руки, по большому счету. На самом деле, Западу не нужна ни Россия, ни Украина, ни Беларусь. Мы для них люди третьего сорта, им нужна наша земля, наша нефть, наша житница хлебная, наша рыба, наши горы, воздух, экология наша. Вот что им нужно. Мы им вообще не нужны. А украинцы им и подавно не нужны. И то, что их большой вклад денежный… Они купили пару-тройку клоунов, которые надрочили народ и, по большому счету, воюем сами с собой.

Григорий Азаренок:

Есть у них мнение и о враге. И о его оружии, на которое молятся рогули кастрюльные. Все американское - …

Позывной «Абхаз», командир 15 бригады ДНР:

Говно. Ну как вот для тира пойти этих… Или как поэксплуатировать, чтобы машине повалялся. Такая игрушка для одного магазина стрельбы. Если взять, например… Сейчас многие как сравнивают? Берут на 7,62 наш или 5,45 и стреляют. И говорят: куча лучше, еще что-то. Только отдайте вот этот автомат на позиции, и когда ты его не почистишь, как он будет выглядеть. Что с ним станет после стрельбы? Его каждый раз после стрельбы надо чистить. Очень привередливый. Также и американский пулемет. Тоже 7,62. Но момент в том, что он не удобен. Он чисто только на позиции или на технике. С ним передвигаться крайне неудобно.