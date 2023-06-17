Народные приметы на июнь: в какой день лето вступает в расцвет и когда гроза предвещает недоброе?
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 18 июня – Дорофеев день. Если этот день выдавался теплым да ясным, ждали, что зерно уродится крупным, рассказали в программе «Плюс-минус».
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий».
19 июня – Ларион Пропольник. Было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион – дурную траву из поля вон», – говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками, они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть – руки колоть, а не полоть – так и хлеба не молоть», – приговаривали во время неприятной работы.
20 июня – Федот Страж. В этот день в народе говорили так: «Святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет – колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.
21 июня – Федор Колодезник. В этот день нередко случались грозы. Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.
22 июня – Кириллин день. В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет», «У Кирилла от земли сила», – говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.
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