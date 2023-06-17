Олимпийские чемпионы в Слониме – как прошёл второй день фестиваля «Вытокi»?

Новости Беларуси. Слоним делает свой «шаг к Олимпу». Город оказался в числе шести счастливчиков, где в 2023 году принимают фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник благодаря организаторам приобрел размах далеко не районного масштаба. Сегодня в Слониме гости со всей страны. Они смогли пройти олимпийский квест и посетить 30 интерактивных площадок, посвященных различным видам спорта. Подробнее – Алина Мычко.

Впервые «Вытокі» прошли после пандемии коронавируса. Тогда фестиваль вдохнул жизнь в регионы страны и охватил более 200 тысяч человек. С тех пор он стал традицией и проходит в Беларуси уже в третий раз, с каждым годом набирая обороты. В Слониме 17 июня начали со знакомства с Гродненщиной. Работает и выставка белорусских товаров.

Наталья Сызранцева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гродненского областного центра туризма и краеведения:

В нашей локации, которая называется «Гарадзенскія скарбы», можно увидеть уникальные традиции, обычаи нашего Гродненского региона. Здесь показан волковысский костюм. Писанки по традиционной технологии. Также у нас представлены уникальные блюда из Новогрудчины. Все очень вкусно, интересно, интерактивно.

Для юных спортсменов утро началось с забега. Самому старшему из них нет и 10 лет. Всего стартовали более 500 участников. На финише самых быстрых из них ждала награда – памятные медали. Ценный подарок получил и Слонимский район. На торжественной церемонии открытия «Вытоков» руководству вручили денежный сертификат. Сумма внушительная – 100 тысяч рублей. Эти средства направят на развитие физической культуры и спорта. Караник на «Вытоках»: мы очень благодарны НОК за этот праздник.

И это не все приятные сюрпризы на сегодня. Представители Национального олимпийского комитета вместе с администрацией района открыли новый школьный стадион в Жировичах. Еще недавно это была небольшая спортивная площадка, а теперь полноценный стадион с профессиональным покрытием. На его строительство было выделено более миллиона рублей.

Михаил Орда о фестивале «Вытокі» в Слониме: на этих площадках представлены наши национальные ценности. А для юных спортсменов на «Вытоках» открылся долгожданный олимпийский квест. 30 площадок, каждая уникальна: бокс, биатлон, пулевая стрельба, гребля и многое другое. Для самых активных брейк-данс и рыцарские турниры. Найти занятие по душе могут и те, чья сила не в мускулах. В этом году на «Вытоках» новинка – интеллектуальный квиз.

Мне очень понравилось это мероприятие, очень интересно. Можно попробовать себя в разных занятиях и найти себе новое хобби.

Мне пришлось проходить все испытания. Легкую атлетику, настольный теннис, футбол, гандбол и волейбол. Испытаний более 30, но чтобы получить приз, достаточно преодолеть половину. Ограничение лишь одно: участие в квесте принимают дети до 14 лет. Для многих из них дорога к олимпу только начинается. А помогут им те, кто уже покорил вершину. В качестве гостей на «Вытоках» – олимпийские чемпионы, обладатели многих престижных наград.

Анна Гуськова, серебряная медалистка Олимпийских игр 2022:

Это очень хорошее мероприятие, где собираются все люди, которых объединяет спорт. И мы не исключение, мы тоже приехали сюда с фристайлом, именно рассказать, что такое фристайл, показать деткам. Екатерина Карстен на «Вытоках»: если дети будут сидеть дома с гаджетами, здоровыми они не будут.

Не забыли организаторы фестиваля и про взрослых. Им предложили погрузиться в детство. Впервые на «Вытоках» – «Игры нашего двора». Это новая локация в форме квеста. Площадок всего пять, у каждой своя уникальная атмосфера. Популярны игры родом из СССР и у детей.