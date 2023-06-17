Как сохранить счастье в отношениях? Рассказала пара, которая вместе уже полвека!

Новости Беларуси. «Горько» спустя 50 лет. Именно столько вместе прожили герои нашего сюжета Виктор и Светлана Лагун, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И их золотой юбилей полностью разрушает рожденное скептиками утверждение, что любовь живет всего три года. Какой он, успех семейной жизни? Узнавала Полина Королева.

История семьи Лагун началась в деревне Смоличи Копыльского района. Светлана приезжала к бабушке, а Виктор – на правах местного жителя – показывал окрестности, водил гулять и на танцы. И вот, спустя 50 лет пара празднует золотую свадьбу в кругу друзей, близких, но главное – большой семьи.

Теперь супруги занесены в почетную книгу юбиляров Заводского района. На этой церемонии, как и 50 лет назад, звучит обязательное «горько», слышны поздравления, гости дарят цветы. Светлана и Виктор подтверждают клятву, данную друг другу в прошлом, ставят подписи на бумаге. Но их отношениям вряд ли нужна документация. Вмести они прошли многое. Но началось все даже не с танцев, а с банта.

Светлана Лагун:

Бант тебя зацепил.

– Кто?

– Бант в косе.

– А, в косе – да. У нее же коса была!

– И сзади бант. Вот он меня помнит с тех пор, как бант увидел. Полина Королева, корреспондент:

То есть бант повлиял?

– Повлиял на всю оставшуюся жизнь. Было все, потому что это жизнь, это 50 лет. Это полвека. Конечно, было все, было разное.

Терпение и умение разговаривать – залог долголетней любви семейной пары. Этому научила работа: много лет супруги посвятили Министерству внутренних дел. Профессия ответственная, отнимает много времени. Как говорит Светлана, дети родителей видели редко, росли, что называется, как подорожник у дороги. Но результат налицо, семья крепкая. После выхода на пенсию свободных часов стало в разы больше. И внуки вниманием не обделены. Данила летние каникулы традиционно проводил на даче. Вспоминает огород, домашние дела. Впрочем, бабушка с дедушкой научили не только хозяйственности, но стали примером по жизни.

Данила Лагун, внук:

Научили, что есть крепкая любовь, есть настолько долгие отношения, что все может продлиться больше, чем два-три года.

Виктор Викторович в семье человек с бездонным чувством юмора. И хоть рыбалку не любит, готов ко всему новому. В том числе взять интервью у корреспондента.

– А тебя как зовут?

– Полина меня зовут.

– А, Поля!

Сегодняшняя церемония для юбиляров стала сюрпризом. Дети собрали гостей, а главных виновников торжества ни о чем не предупредили. Светлана Леонидовна сюрпризы не любит и шутливо обещала родным «серьезный разговор». Ответственный, продуманный подход к жизни – ее конек. Этому научила и внуков.

Мария Михина, внучка:

Научили не сдаваться, идти все время до конца. И бабушка мне всегда говорила: мало ли что ты не хочешь, это надо сделать. И это помогает до сих пор.

И хоть терпение юбиляры называют главным условием успеха семейной жизни, про чувство юмора никогда не забывали.

Наталья Петкевич-Матусевич, крестная дочка юбиляра:

Меня крестили в пять лет. Мы ехали на электричке, церковь в Заболотье. И был такой момент: впереди сидел взрослый дяденька с бородой. И будущий мой крестный говорит: иди, подойди его за бороду дерни. Я сбегаю, посмотрю. Потом приходим в церковь, а этот же дяденька, но он уже в рясе такой… Он шутник, весельчак, всегда с юмором. Тетя Света потрясающая, потрясающая хозяйка, потрясающий человек по жизни. Как говорит крестница Наталья, в семье Лагун нет чужих или лишних детей. Все праздники и знаковые даты отмечают большой компанией: всегда тепло и по-доброму. Потому юбилей в пять десятилетий не кажется удивительным. Есть уверенность, что будет и алмазная свадьба.

Ольга Адамович, заместитель начальника отдела записи актов гражданского состояния администрации Заводского района Минска:

В нашем районе это вторые золотые юбиляры. Но могу сказать, что в год у нас до 7-10 юбилеев, не обязательно золотых. Сегодня любят праздновать различные события, праздники. А секрет – любовь, уважение, терпение, взаимопонимание. И наши юбиляры сегодняшние – тому пример. Они воспитали прекрасных детей, и уже внуки имеются.