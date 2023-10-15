Работы садовода в середине октября. Как подготовить розы к зимовке?

В октябре стоит особое внимание уделить саду. Розы нужно подготовить к укрытию на зиму, обрезать в зависимости от вида и удалить неодревесневшие побеги, рассказали в программе « Плюс-минус ». От оставшихся листьев также нужно избавиться, особенно у плетистых видов. Кустовые розы нужно окучить достаточно высоко – до места кущения.

Клематисы обрезают в зависимости от того, цветут ли они на побегах текущего или прошлого года. Первые обрезают достаточно низко – до 50 сантиметров, а иногда и короче. У вторых оставляют длинные стебли для будущего цветника. Их, как и плетистые розы, пригибают к земле, дополнительно закрепляя скобами, но не прижимая плотно к почве.

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