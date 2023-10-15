«Люди привыкли отдаваться до конца». Артём Цуран про спортивные соревнования администраций районов
Новости Беларуси. Спортивная атмосфера и дух соперничества царят в Минском районе. Лучших атлетов выбирают среди работников администраций Минска и Мингорисполкома. Силу и ловкость демонстрируют десять команд. В 2023 году программу соревнований расширили. Добавили лазер-ран, стрельбу из лука и технику велосипедного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За турниром следила и наш корреспондент Арина Верховская.
Спортивная форма, профессиональный инвентарь и боевой настрой. Сразу и не скажешь, что на стадионе новички-игроки. Все, как в большом спорте: продуманная тактика и жажда победы. К спартакиаде работники столичных администраций готовились заранее. И как показали результаты, месяцы тренировок не прошли даром.
Наталья Рунец:
Представляю команду администрации Первомайского района. Тренировки ежедневные, плодотворные, идем к победе, погода нам не помешает. Мы будем первыми!
Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:
Спорт всегда создает в команде командный дух. Он поддерживает, помогает работать на работе. Сегодня 50 % нашего коллектива приехало на турслет. Участвуем во всех соревнованиях, сам участвую, заместители, начальники управления отделов, специалисты. Все участвуют, все спорт любят.
Десять команд боролись за места на пьедестале в нескольких дисциплинах. В этом году программу соревнований расширили. В нее вошли плавание, дартс, техника велосипедного туризма, стрельба из лука.
Арина Верховцева, корреспондент:
Несмотря на пасмурную погоду, боевой дух участников не угасает. Сейчас идут соревнования по лазер-рану. Они состоят из двух дисциплин: бега и стрельбе по мишени из лазерного пистолета. Пробежав круг в 400 метров, участнику необходимо поразить пять мишеней.
На дорожке борьба шла за каждую секунду. Участники оставляли все силы и энергию, ведь на кону честь района. К слову, жарко было не только на стадионе, но и за его пределами.
Оксана Лосицкая:
Мы из команды Советского района, мы всегда активно болеем и поддерживаем наш район, надеемся на победу.
Доминик Прищеп:
Я больше болельщик. Поддерживать должен команду. Как смотрю, наша команда неплохо справляется. Значит, хорошо я работаю.
Такой тимбилдинг для работников столичных администраций уже традиция. Здесь спортсмены демонстрируют командный дух, ловкость, умение бороться и побеждать.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Начались соревнования еще вчера, уже есть лидеры, определенные заделы уже установили ряд команд. Что касается сегодня, этот день наиболее насыщен. Я наблюдаю либо в составе команды, либо как организатор. Все девять спартакиад была борьба и на самом деле нешуточная, потому что люди привыкли отдаваться до конца. Это те люди, которые если работать, значит до того, пока не достигнем результата, если это спорт, значит до победы.
Спартакиада рассчитана на несколько дней. Имена победителей скоро станут известны. А в понедельник все участники сменят спортивную форму на деловые костюмы и вернутся в привычный ритм жизни.