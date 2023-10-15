«Люди привыкли отдаваться до конца». Артём Цуран про спортивные соревнования администраций районов

Новости Беларуси. Спортивная атмосфера и дух соперничества царят в Минском районе. Лучших атлетов выбирают среди работников администраций Минска и Мингорисполкома. Силу и ловкость демонстрируют десять команд. В 2023 году программу соревнований расширили. Добавили лазер-ран, стрельбу из лука и технику велосипедного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За турниром следила и наш корреспондент Арина Верховская.

Спортивная форма, профессиональный инвентарь и боевой настрой. Сразу и не скажешь, что на стадионе новички-игроки. Все, как в большом спорте: продуманная тактика и жажда победы. К спартакиаде работники столичных администраций готовились заранее. И как показали результаты, месяцы тренировок не прошли даром.

Наталья Рунец:

Представляю команду администрации Первомайского района. Тренировки ежедневные, плодотворные, идем к победе, погода нам не помешает. Мы будем первыми!

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:

Спорт всегда создает в команде командный дух. Он поддерживает, помогает работать на работе. Сегодня 50 % нашего коллектива приехало на турслет. Участвуем во всех соревнованиях, сам участвую, заместители, начальники управления отделов, специалисты. Все участвуют, все спорт любят.

Десять команд боролись за места на пьедестале в нескольких дисциплинах. В этом году программу соревнований расширили. В нее вошли плавание, дартс, техника велосипедного туризма, стрельба из лука.

Арина Верховцева, корреспондент:

Несмотря на пасмурную погоду, боевой дух участников не угасает. Сейчас идут соревнования по лазер-рану. Они состоят из двух дисциплин: бега и стрельбе по мишени из лазерного пистолета. Пробежав круг в 400 метров, участнику необходимо поразить пять мишеней.

На дорожке борьба шла за каждую секунду. Участники оставляли все силы и энергию, ведь на кону честь района. К слову, жарко было не только на стадионе, но и за его пределами.

Оксана Лосицкая:

Мы из команды Советского района, мы всегда активно болеем и поддерживаем наш район, надеемся на победу.

Доминик Прищеп:

Я больше болельщик. Поддерживать должен команду. Как смотрю, наша команда неплохо справляется. Значит, хорошо я работаю. Такой тимбилдинг для работников столичных администраций уже традиция. Здесь спортсмены демонстрируют командный дух, ловкость, умение бороться и побеждать.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Начались соревнования еще вчера, уже есть лидеры, определенные заделы уже установили ряд команд. Что касается сегодня, этот день наиболее насыщен. Я наблюдаю либо в составе команды, либо как организатор. Все девять спартакиад была борьба и на самом деле нешуточная, потому что люди привыкли отдаваться до конца. Это те люди, которые если работать, значит до того, пока не достигнем результата, если это спорт, значит до победы.