Когда в Беларусь придёт зима с морозами? Народные приметы на октябрь

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 16 октября христиане вспоминают святого Дионисия, которого в народе позвали Денис Позимний, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит посмотреть на небо – темные и низкие облака говорят о возможном снегопаде. А вот если сегодня стоит теплая и солнечная погода, то до Артемьева дня (2 ноября) морозов не будет.

17 октября – Ерофеев день. Наши предки верили, если вечерняя заря красного цвета – завтра можно ждать ветра. Птицы нахохлились – к ненастью. Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде. Свинья таскает солому – к буре.