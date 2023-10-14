Когда в Беларусь придёт зима с морозами? Народные приметы на октябрь
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 16 октября христиане вспоминают святого Дионисия, которого в народе позвали Денис Позимний, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы узнать погоду на ближайшие дни, стоит посмотреть на небо – темные и низкие облака говорят о возможном снегопаде. А вот если сегодня стоит теплая и солнечная погода, то до Артемьева дня (2 ноября) морозов не будет.
17 октября – Ерофеев день. Наши предки верили, если вечерняя заря красного цвета – завтра можно ждать ветра. Птицы нахохлились – к ненастью. Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде. Свинья таскает солому – к буре.
Если 18 октября после восхода солнца туман исчез, слышится треск деревьев, погода будет хорошей. Совсем нет ветра – к похолоданию. Последние перелетные птицы полетели на юг – к суровым зимним месяцам, еще остаются – к мягким.
19 октября православные христиане вспоминают апостола Фому. Если снег выпал сегодня и долго не тает, то полноценная зима с морозами наступит во второй половине ноября. Осадки и холодную погоду также предсказывают вороны, которые сбиваются в стаи.
Если 20 октября ясная и теплая погода, то тепло будет и следующие три недели. А если на небе туманный и бледный месяц – холода придут рано. Облака плывут с севера на юг – к солнечным дням, а с юга на север – к ненастью.
Дождь и мокрый снег! Прогноз погоды в Беларуси на середину октября.