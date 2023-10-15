Сельхозярмарка «Мінскі кірмаш» работает у Дворца спорта. Что там можно купить?

Новости Беларуси. В Минске у Дворца спорта в эти выходные работает сельскохозяйственная ярмарка «Мінскі кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От сезонных овощей до мяса, рыбы и сладостей. Свою продукцию представляют производители со всех уголков страны. Привлекают покупателей не только широкий ассортимент, но и доступные цены. Да и в качестве товаров сомнений нет – все свое, натуральное.

Мы с женой шли мимо, нам приглянулся мед в сотах, мы стараемся часто поддерживать отечественных производителей, фермеров, поэтому приобрели.

Денис Кудрявцев, пасечник:

Я в первый раз реализую свою продукцию на ярмарке. Есть два взятка: майский и основной. Основной взяток – это июль-август, как правило, это гречиха, мед лесной, мед луговой.