Сельхозярмарка «Мінскі кірмаш» работает у Дворца спорта. Что там можно купить?

Новости Беларуси. В Минске у Дворца спорта в эти выходные работает сельскохозяйственная ярмарка «Мінскі кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске у Дворца спорта в эти выходные работает сельскохозяйственная ярмарка «Мінскі кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От сезонных овощей до мяса, рыбы и сладостей. Свою продукцию представляют производители со всех уголков страны. Привлекают покупателей не только широкий ассортимент, но и доступные цены. Да и в качестве товаров сомнений нет – все свое, натуральное.
Мы с женой шли мимо, нам приглянулся мед в сотах, мы стараемся часто поддерживать отечественных производителей, фермеров, поэтому приобрели.
Денис Кудрявцев, пасечник:
Я в первый раз реализую свою продукцию на ярмарке. Есть два взятка: майский и основной. Основной взяток – это июль-август, как правило, это гречиха, мед лесной, мед луговой.
Маркет под открытым небом будет интересен и тем, кто уже сделал запасы на зиму. Гостей ждут в лавках с сувенирной продукцией. Изделия ручной работы привезли ремесленники. Это не последние дни работы ярмарки. Посетить «Мінскі кірмаш» можно будет 4-5 ноября.