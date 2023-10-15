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Сельхозярмарка «Мінскі кірмаш» работает у Дворца спорта. Что там можно купить?

15 октября 2023 12:14
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Новости Беларуси. В Минске у Дворца спорта в эти выходные работает сельскохозяйственная ярмарка «Мінскі кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельхозярмарка «Мінскі кірмаш» работает у Дворца спорта. Что там можно купить?-1

От сезонных овощей до мяса, рыбы и сладостей. Свою продукцию представляют производители со всех уголков страны. Привлекают покупателей не только широкий ассортимент, но и доступные цены. Да и в качестве товаров сомнений нет – все свое, натуральное.

Сельхозярмарка «Мінскі кірмаш» работает у Дворца спорта. Что там можно купить?-4

Мы с женой шли мимо, нам приглянулся мед в сотах, мы стараемся часто поддерживать отечественных производителей, фермеров, поэтому приобрели.

Сельхозярмарка «Мінскі кірмаш» работает у Дворца спорта. Что там можно купить?-7

Денис Кудрявцев, пасечник:
Я в первый раз реализую свою продукцию на ярмарке. Есть два взятка: майский и основной. Основной взяток – это июль-август, как правило, это гречиха, мед лесной, мед луговой.

Сельхозярмарка «Мінскі кірмаш» работает у Дворца спорта. Что там можно купить?-10

Маркет под открытым небом будет интересен и тем, кто уже сделал запасы на зиму. Гостей ждут в лавках с сувенирной продукцией. Изделия ручной работы привезли ремесленники. Это не последние дни работы ярмарки. Посетить «Мінскі кірмаш» можно будет 4-5 ноября.

# Ярмарки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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