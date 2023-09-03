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Мульча защищает растения от резких перепадов температур. Как подготовить сад к осени?

03 сентября 2023 07:23
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Почву вокруг растений следует мульчировать, причем не только в весеннее и летнее время, но и осенью, чтобы культуры благополучно перезимовали, рассказали в программе «Плюс-минус». Мульча, уложенная осенью, к весне перегнивает и способствует лучшему прогреванию почвы, а также быстрому прорастанию посевов. Но это только одно из преимуществ осеннего мульчирования. Чем же еще оно полезно?

Мульча защищает растения от резких перепадов температур. Как подготовить сад к осени?-1

Укрывной материал хорошо удерживает влагу, поэтому посаженные осенью растения не нуждаются в поливе. Перегнивая, мульча образует дополнительный слой гумуса, подпитывающий растения. Замульчированная почва меньше страдает от заморозков зимой и перегрева весной. Весной на замульчированной почве вырастает меньше сорняков.

Проводить процедуру желательно в середине или поздней осенью. Однако подготовить натуральный материал следует заранее. Толщина слоя мульчи должна достигать 5-10 сантиметров, в противном случае процедура мульчирования будет напрасна.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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