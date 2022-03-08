«Работу и жильё нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси

Новости Беларуси. Подарки к 8 Марта от Президента Беларуси получили сегодня украинские женщины и их дети, которые находятся в здравнице в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарки к 8 Марта от Президента Беларуси получили сегодня украинские женщины и их дети, которые находятся в здравнице в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сладости от главы государства вручил помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук (подробнее здесь).
В гомельский санаторий беженцы прибыли из-за происходящих в их стране событий.
Украинским семьям оказывают всестороннюю помощь – одежда, питание, решаются вопросы выделения жилья, предоставления работы.
«Советую, чтобы ехали сюда, не боялись». Эти украинки с детьми оказались в белорусской больнице – подробнее здесь.
Елена Халюк, многодетная мать (Украина):
В четверг-пятницу за нами приедет машина, меня повезут к председателю на собеседование, там нам дадут дом, и мы будем работать. Куда поставят на работу, этого не скажу. Работу и жилье нам там дадут. Деток будем оформлять в садик, школу, потому что детям надо дать образование. Что сидеть и чего ждать?
Начиная с вечера 7 марта на погранпереходе «Александровка» Наровлянского района к белорусской стороне обратились за помощью 47 граждан Украины. Люди из разных населенных пунктов – Киева, Житомира, Гостомеля, Винницы, Донецка, Луганска – все они пропущены на территорию Беларуси. До границы беженцам по гуманитарному коридору помогли добраться российские военные. На погранзаставе им предоставили теплые вещи и еду. Проводятся процедуры для определения дальнейшего статуса пребывания в Беларуси.
Чем сейчас можно помочь беженцам из Украины, читайте здесь.