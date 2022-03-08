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«Работу и жильё нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси

08 марта 2022 11:54
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Новости Беларуси. Подарки к 8 Марта от Президента Беларуси получили сегодня украинские женщины и их дети, которые находятся в здравнице в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работу и жильё нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси-1

Сладости от главы государства вручил помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук (подробнее здесь).

В гомельский санаторий беженцы прибыли из-за происходящих в их стране событий.

«Работу и жильё нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси-4

«Работу и жильё нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси-6

Украинским семьям оказывают всестороннюю помощь – одежда, питание, решаются вопросы выделения жилья, предоставления работы.

«Советую, чтобы ехали сюда, не боялись». Эти украинки с детьми оказались в белорусской больнице – подробнее здесь.

«Работу и жильё нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси-9

Елена Халюк, многодетная мать (Украина):
В четверг-пятницу за нами приедет машина, меня повезут к председателю на собеседование, там нам дадут дом, и мы будем работать. Куда поставят на работу, этого не скажу. Работу и жилье нам там дадут. Деток будем оформлять в садик, школу, потому что детям надо дать образование. Что сидеть и чего ждать?

Начиная с вечера 7 марта на погранпереходе «Александровка» Наровлянского района к белорусской стороне обратились за помощью 47 граждан Украины. Люди из разных населенных пунктов – Киева, Житомира, Гостомеля, Винницы, Донецка, Луганска – все они пропущены на территорию Беларуси. До границы беженцам по гуманитарному коридору помогли добраться российские военные. На погранзаставе им предоставили теплые вещи и еду. Проводятся процедуры для определения дальнейшего статуса пребывания в Беларуси.

Чем сейчас можно помочь беженцам из Украины, читайте здесь.

# Беженцы # общество # Александр Лукашенко # Елена Халюк # Николай Рогащук # Фотофакт

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