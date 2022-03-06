«Советую, чтобы ехали сюда, не боялись». Эти украинки с детьми оказались в белорусской больнице, и вот что они говорят

В ООН заявляют, что за 10 дней Украину покинули более 1,5 миллиона человек. По словам экспертов Организации Объединенных Наций, такого кризиса в Европе не было со времен Второй мировой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь также принимает беженцев из соседней страны. Они буквально каждый день приходят прямо к нашей границе и просят о помощи. Часто эти люди нуждаются в медицинской и психологической поддержке. О том, как белорусы встречают южных соседей, расскажет Анна Корольчук. Екатерина одной из первых пересекла южную границу Беларуси – женщине с семилетним ребенком нужна была помощь медиков. Мальчика с симптомами сильного обезвоживания без промедлений доставили в гомельскую больницу. Буквально через сутки маленький Владислав уже пошел на поправку.

Екатерина, жительница Чернигова (Украина):

Спасибо заведующей Татьяне Михайловне, хороший доктор, хорошо относилась. Приходила всегда, спрашивала, проверяла состояние ребенка. В личном разговоре женщина призналась: за помощью к белорусам обращалась с сомнениями. Теперь убедилась, что здесь безопасно и люди настроены дружелюбно. Сам мальчик в знак благодарности нарисовал портрет врача с подписью «Спасибо». Сейчас в инфекционной больнице находится двухлетняя Настя с мамой. Из-за кишечной инфекции малышка была в тяжелом состоянии. Нужных лекарств не было, поэтому местный фельдшер принял решение ехать в Беларусь и помог добраться до границы.

Светлана, жительница Черниговской области (Украина):

Скорая нас довезла до границы, а они уже вызвали отсюда скорую. Мы у них сидели, к нам нормально относились. Скорая приехала, нас забрала, привезла сюда. Если реально нужна помощь и некуда обращаться, я советую, чтобы ехали сюда, не боялись. Здесь хорошо принимают, все нормально.

Елена Бортновская, заместитель главного врача Гомельской областной инфекционной клинической больницы:

Ребенок нуждался в экстренной стационарной помощи, поэтому хорошо, что она к нам попала. Девочка получает всю необходимую помощь по экстренным показаниям. Вся медицинская помощь оказывается на бесплатной основе. Состояние ребенка стабилизировано, чувствует она себя лучше.

Казалось бы, какие сомнения могут быть об оказании медицинской помощи нуждающимся? Однако история еще одной украинки породила целую волну фейков в социальных сетях. 18-летняя девушка на позднем сроке беременности попросила доставить ее в роддом для осмотра. Гомельские врачи с заботой приняли пациентку, но в тот же день в интернете разлетелось сообщение, что за каждый день пребывания в больнице с иностранки будут брать деньги. Медики информацию опровергли – лечение бесплатно, перечислять деньги на неизвестные банковские карты не стоит. Но сочувствующие белорусы буквально атакуют роддом, обрывают телефон регистратуры, без остановки несут передачи для будущей мамы.

Мы узнали из интернета, решили помочь, привезли вещи теплые. Будущая мама в стрессе и ни с кем не хочет общаться. Пока с ней работает психолог.

Геннадий Воронович, заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы:

Единственное, в чем она сегодня нуждается, это в покое. Поэтому убедительная просьба: помощь гражданам – это всегда хорошо, никто от нее не собирается отказываться, но делать это в рамках разумного. Навестить беременную жительницу Украины решил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. В разговоре выяснилось – родом из одного села. В молодости владыка жил на соседней улице. Теперь девушка будет под опекой Гомельской епархии. Архиепископ заверяет: будущая мама и малыш ни в чем не будут нуждаться, если потребуется жилье после выписки, девушку возьмут под опеку.