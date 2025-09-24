Новый лидер! В Минске избрали первого секретаря ЦК БРСМ

Белорусский республиканский союз молодежи избрал нового руководителя. Первым секретарем ЦК БРСМ стал Владимир Павловский – самый молодой депутат Палаты представителей Национального собрания нынешнего созыва. Также на 46-м съезде общественной организации определены новый состав Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии Союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники съезда также подвели итоги деятельности БРСМ за прошедшую пятилетку и определили приоритеты на будущую. Гражданско-патриотическое воспитание, поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие студотрядовского движения останутся во главе угла. Отметим, только за 2024 год благодаря БРСМ летом смогли трудоустроиться более 58 тысяч человек. Оказывается помощь и в реализации научных проектов. В рамках конкурса «100 идей для Беларуси» внедрено в экономику 3 600 инициатив в самых разных сферах – от сельского хозяйства до медицины.

Александр Глуткин, доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета:

Так получилось, что я участвовал три раза. Один раз я стал полным победителем республиканского этапа «100 идей для Беларуси». Выиграл «100 идей СНГ». БРСМ и конкурс «100 идей для Беларуси» дает первый шаг для того, чтобы тебя услышали.