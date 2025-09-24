Новый лидер! В Минске избрали первого секретаря ЦК БРСМ
Белорусский республиканский союз молодежи избрал нового руководителя. Первым секретарем ЦК БРСМ стал Владимир Павловский – самый молодой депутат Палаты представителей Национального собрания нынешнего созыва. Также на 46-м съезде общественной организации определены новый состав Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии Союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники съезда также подвели итоги деятельности БРСМ за прошедшую пятилетку и определили приоритеты на будущую. Гражданско-патриотическое воспитание, поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие студотрядовского движения останутся во главе угла.
Отметим, только за 2024 год благодаря БРСМ летом смогли трудоустроиться более 58 тысяч человек. Оказывается помощь и в реализации научных проектов. В рамках конкурса «100 идей для Беларуси» внедрено в экономику 3 600 инициатив в самых разных сферах – от сельского хозяйства до медицины.
Александр Глуткин, доцент кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета:
Так получилось, что я участвовал три раза. Один раз я стал полным победителем республиканского этапа «100 идей для Беларуси». Выиграл «100 идей СНГ». БРСМ и конкурс «100 идей для Беларуси» дает первый шаг для того, чтобы тебя услышали.
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
За эти пять лет мы столкнулись с серьезным эволюционированием общественно-политической системы. Посмотрите, подготовка Конституции, референдум, Единый день голосования, Всебелорусское народное собрание, выборы главы государства. Это крупнейшие общественно-политические мероприятия. И, конечно, работа с обществом в этом отношении, особенно с молодежью, крайне важна. Убежден, что новый цикл организации с учетом наработок будет только повышать этот уровень работы.
46-й съезд Союза молодежи приурочили к 105-летию возникновения Ленинского комсомола. БРСМ как его преемник продолжает дело, основанное на принципах справедливости, дружбы и активной жизненной позиции. Сегодня в его рядах почти 435 тысяч человек. Это более четверти молодежи всей Беларуси.
Молодежь стран – участниц ШОС объединит совместный конкурс «Память поколений».