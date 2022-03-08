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Понадобится миксер. Как сделать рисунок на кофейной пенке?

08 марта 2022 10:31
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Михаил Лапука, бариста:
Доброе утро, сегодня я хочу вам рассказать, как можно на 8 Марта, да и в принципе в любой день порадовать свою даму ранним утром, разместив на чашке кофе какое-нибудь интересное послание или рисунок.

Нам понадобится кофе и молоко. Молоко обязательно должно быть нормализованное и ультрапастиризованное.

Понадобится миксер. Как сделать рисунок на кофейной пенке?-1

Михаил Лапука:
Также нам необходим миксер. Если, конечно, очень захотите в принципе можно это сделать и просто венчиком.

После приготовления напитка, часть его нужно перелить в отдельную емкость.

Михаил Лапука:
Молоко необходимо предварительно прогреть. Далее берем венчик, не заносим его глубоко в молоко, держим на поверхности, пока пена не сформируется примерно 2 сантиметра.

Понадобится миксер. Как сделать рисунок на кофейной пенке?-4

Сверху на кофе выкладываем взбитую пену, она будет выступать в качестве полотна для создания композиций.

Михаил Лапука:
Чтобы сформировать рисунок на поверхности, мы погружаем нашу палочку в кофе, который мы предварительно отлили и начинаем выводить наш текст.

Выводить рисунок можно любым удобным приспособлением, даже кончиком ложки.

Понадобится миксер. Как сделать рисунок на кофейной пенке?-7

Михаил Лапука:
Для формирования рисунка «солнце» мы вливаем чуть-чуть кофе в центр, чтобы сделать наш коричневый контур. И далее просто пускаем из центра наши лучики.

Есть способы попроще – использование трафаретов. Вырезаете из бумаги любую композицию, размещаете ее над чашечкой кофе, а сверху посыпаете корицей или какао – и красота готова. Можно применить любой топинг, но главное хорошо взбить пену, чтобы рисунок смог удержаться на ней.

Понадобится миксер. Как сделать рисунок на кофейной пенке?-10

Михаил Лапука:
Для формирования такого рисунка, как розетта, вольем зигзагом наш кофе. И потом вот это просто подчеркнем. Для большей гладкости нашего рисунка.

Понадобится миксер. Как сделать рисунок на кофейной пенке?-13

# Кулинария # общество # Михаил Лапука # Валерия Яскевич # Фотофакт

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