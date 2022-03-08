Понадобится миксер. Как сделать рисунок на кофейной пенке?

Михаил Лапука, бариста:

Доброе утро, сегодня я хочу вам рассказать, как можно на 8 Марта, да и в принципе в любой день порадовать свою даму ранним утром, разместив на чашке кофе какое-нибудь интересное послание или рисунок. Нам понадобится кофе и молоко. Молоко обязательно должно быть нормализованное и ультрапастиризованное.

Михаил Лапука:

Также нам необходим миксер. Если, конечно, очень захотите в принципе можно это сделать и просто венчиком. После приготовления напитка, часть его нужно перелить в отдельную емкость. Михаил Лапука:

Молоко необходимо предварительно прогреть. Далее берем венчик, не заносим его глубоко в молоко, держим на поверхности, пока пена не сформируется примерно 2 сантиметра.

Сверху на кофе выкладываем взбитую пену, она будет выступать в качестве полотна для создания композиций. Михаил Лапука:

Чтобы сформировать рисунок на поверхности, мы погружаем нашу палочку в кофе, который мы предварительно отлили и начинаем выводить наш текст. Выводить рисунок можно любым удобным приспособлением, даже кончиком ложки.

Михаил Лапука:

Для формирования рисунка «солнце» мы вливаем чуть-чуть кофе в центр, чтобы сделать наш коричневый контур. И далее просто пускаем из центра наши лучики. Есть способы попроще – использование трафаретов. Вырезаете из бумаги любую композицию, размещаете ее над чашечкой кофе, а сверху посыпаете корицей или какао – и красота готова. Можно применить любой топинг, но главное хорошо взбить пену, чтобы рисунок смог удержаться на ней.