Помощник Президента вручил подарки украинским женщинам и их детям, которые находятся в санатории Гомеля
Новости Беларуси. Подарки к 8 Марта от Президента Беларуси получили сегодня украинские женщины и их дети, которые находятся в здравнице в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сладости от главы государства вручил помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук.
«Работу и жилье нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси.
В гомельский санаторий беженцы прибыли из-за происходящих в их стране событий. Украинским семьям оказывают всестороннюю помощь – одежда, питание, решаются вопросы выделения жилья, предоставления работы.
Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Глава государства просил передать слова поддержки. На полном контроле вся ситуация. Тот шоколад «Президент», который он всегда дарит, от него сегодня передали деткам наших украинских друзей.
Чем сейчас можно помочь беженцам из Украины, читайте здесь.