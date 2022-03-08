Помощник Президента вручил подарки украинским женщинам и их детям, которые находятся в санатории Гомеля

Новости Беларуси. Подарки к 8 Марта от Президента Беларуси получили сегодня украинские женщины и их дети, которые находятся в здравнице в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сладости от главы государства вручил помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук.

«Работу и жилье нам там дадут». Беженка из Украины рассказывает, как им помогают устроиться в Беларуси.