Акцент на глаза. Идеи макияжа и причёски на 8 Марта

Наступил праздник женственности и красоты. В это день хочется быть по-особенному нарядной и выглядеть на все 100. Если вы еще не определились, какой макияж и прическу сделать по случаю 8 Марта, наши визажисты поделятся идеями.

Юлия Раманович, визажист:

Подготовку к нашему весеннему празднику мы начали с легких локонов. Их мы накрутили с помощью утюжка. Для начала мы высушили волосы и нанесли термозащиту для того, чтобы волосы не спалить. Сейчас мы приступим к нашему макияжу. Для того чтобы подготовить кожу к макияжу, воспользуемся тоником, потом нанесем сыворотку для увлажнения и напитаем кожу с помощью эмульсии.

Чтобы равномерно нанести тональный крем на кожу, используйте кисть или бьютиблендер.

Юлия Романович:

Сейчас мы нанесем консилер персикового цвета, чтобы нейтрализовать синячки под глазами. Брови мы покрасим с помощью механического карандаша, мы нанесем хорошо тон, и он очень легко оттушуется в тень. Начнем макияж с кремовых теней. Их мы нанесем от ресничного края до конца брови.

Глаза – зеркало души. Чтобы в главный весенний праздник от вас нельзя было оторвать взгляд, не забудьте прокрасить межресничку. Наносим черный гелиевый карандаш и растушевываем его, создавая легкую дымку на глазах. Юлия Раманович:

Сейчас с помощью сухих теней мы будем закреплять кремовые. С помощью спаркла мы добавим праздника нашему макияжу, его мы наносим пальчиком припечатывающими движениями. Ну и куда без пышных ресниц? Добавляем им объем с помощью туши.

Юлия Раманович:

Чтобы зафиксировать наш тональный крем, нам понадобится пудра. Она уберет липкий слой и подготовит кожу к сухим текстурам. С помощью бронзера придадим естественный загар нашей модели. Не забываем про румяна. В этом сезоне пользуются популярностью яркие насыщенные цвета.

Юлия Раманович:

Губы мы накрасим в технике омбре. Контур будем выделять более темным цветом. И для сочности в центр губ добавим немного румянца. Наш праздничный образ готов, хочу всех поздравить с 8 Марта и пожелать вам всех цветов мира.