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Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

08 марта 2022 09:29
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Новости Беларуси. Благодаря их чутким сердцам и нежной заботе из поколения в поколение сохраняются вера в святость материнства и крепость оберегаемого ими семейного очага. День женщин отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С праздником их поздравил Президент.

Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во все времена мир на родной земле, национальное благополучие и достоинство белорусского народа держались на женском стремлении к созиданию, способности женщин любить и вдохновлять мужчин на героические подвиги, воспитывать детей в уважении к Отечеству. Спасибо, что, реализуя свои таланты и профессиональные умения в самых разных сферах общественной и государственной деятельности, вы остаетесь верны традиционным ценностям, семьям и главному предназначению – продолжать жизнь на Земле и делать мир лучше.

# 8 Марта # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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