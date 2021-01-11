Работники сферы СМИ и коммуникаций удостоены госнаград. Указ подписал Президент Беларуси

Новости Беларуси. Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены госнаград. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто отмечен за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики, есть наши коллеги.
Так, медалью «За отвагу» награжден спецкор СТВ Григорий Азаренок.
Медалью «За трудовые заслуги» – обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Его рубрики хорошо известны и нашему зрителю.
Такой же награды удостоен главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга. Медалью Франциска Скорины – редактор отдела издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Крят и спецкор ОНТ Игорь Тур.
Также Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента. В списке среди прочих – директор дирекции интернет-вещания СТВ Татьяна Бирук, ведущая новостей Екатерина Забенько и политический обозреватель нашего телеканала Евгений Пустовой.