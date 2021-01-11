Работники сферы СМИ и коммуникаций удостоены госнаград. Указ подписал Президент Беларуси

Новости Беларуси. Работники сферы средств массовой информации и коммуникаций удостоены госнаград. Соответствующий Указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто отмечен за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики, есть наши коллеги.

Так, медалью «За отвагу» награжден спецкор СТВ Григорий Азаренок.