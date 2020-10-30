Работала телеграфисткой и помогала не умереть от голода партизанам. Рассказываем про ветерана ВОВ Валентину Смирнову

Новости Беларуси. Свой 95-й день рождения 30 октября отмечает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Смирнова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В годы войны она работала телеграфисткой, помогала не умереть с голоду партизанам. Своими глазами видела разрушенный Минск и встретила салютом Великую Победу в Москве. Боролась за справедливость и мир ради троих детей, шести внуков, восьми правнуков. Ради всей Беларуси.

Сегодня Валентину Смирнову называют образцом отваги и жизнелюбия. Кроме того, она еще и творческий человек. Львиную долю своих стихов посвятила любимому Минску.

Валентина Смирнова, ветеран Великой Отечественной войны:

Минск – наша гордость и слава.

В том заслуга твоя велика.

Партизанской столицей гордится держава,

Ты прославил себя на века.