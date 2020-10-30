Работала телеграфисткой и помогала не умереть от голода партизанам. Рассказываем про ветерана ВОВ Валентину Смирнову

Новости Беларуси. Свой 95-й день рождения 30 октября отмечает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Смирнова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Свой 95-й день рождения 30 октября отмечает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Смирнова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Как полагается, по доброй традиции столичную долгожительницу пришли поздравить неравнодушные минчане. Именинницу с цветами и подарками навестили представители ветеранской и молодежной организаций. Валентина Антоновна обычно на таких встречах вспоминает о своем боевом прошлом.
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В годы войны она работала телеграфисткой, помогала не умереть с голоду партизанам. Своими глазами видела разрушенный Минск и встретила салютом Великую Победу в Москве. Боролась за справедливость и мир ради троих детей, шести внуков, восьми правнуков. Ради всей Беларуси.
Сегодня Валентину Смирнову называют образцом отваги и жизнелюбия. Кроме того, она еще и творческий человек. Львиную долю своих стихов посвятила любимому Минску.
Валентина Смирнова, ветеран Великой Отечественной войны:
Минск – наша гордость и слава.
В том заслуга твоя велика.
Партизанской столицей гордится держава,
Ты прославил себя на века.
Марта Ганцовская, первый секретарь Фрунзенской районной организации БРСМ:
Пришла с чувством большой благодарности, трепета, чтобы поздравить уважаемую Валентину Антоновну с юбилеем. Это настолько активный ветеран, который всегда поддерживает молодежь, просто талантливейший человек, который пишет свои стихи, рассказывает нам, делится опытом. Чувство гордости возникает просто за то, что ты можешь пообщаться хотя бы пять минут с таким человеком.
Сейчас только во Фрунзенском районе Минска проживают 117 ветеранов-долгожителей. Молодежь считает своим долгом уделить внимание и согреть теплотой слов и поступков каждого.
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