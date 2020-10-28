Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет

Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Наш герой просто космический. Леонид Иванович Гречихин, которому больше 90 лет, долгие годы преподает в Академии авиации.

На лекциях у профессора всегда тишина. Еще бы: курс термодинамики в его изложении вызывает неподдельный интерес. У ветерана труда к занятиям подход интерактивный: диалог с учениками, которые младше его раз эдак в пять, это, что называется, мастхэв.

Леонид Гречихин, доктор физико-математических наук, профессор:

Чтобы современные знания давать, надо самому заниматься серьезно наукой. Каждый год у меня выходит научных статей, ну… от 5 до 10. Участвую в разных международных конференциях, куда меня приглашают разные страны.