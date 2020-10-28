Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет

Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Наш герой просто космический. Леонид Иванович Гречихин, которому больше 90 лет, долгие годы преподает в Академии авиации.
На лекциях у профессора всегда тишина. Еще бы: курс термодинамики в его изложении вызывает неподдельный интерес. У ветерана труда к занятиям подход интерактивный: диалог с учениками, которые младше его раз эдак в пять, это, что называется, мастхэв.
Леонид Гречихин, доктор физико-математических наук, профессор:
Чтобы современные знания давать, надо самому заниматься серьезно наукой. Каждый год у меня выходит научных статей, ну… от 5 до 10. Участвую в разных международных конференциях, куда меня приглашают разные страны.
За цикл работ по оптике верхних слоев атмосферы Леонид Гречихин награжден орденом Трудового Красного знамени. Всех заслуг профессора не пересчитать. Но, кажется, едва ли не главная из них – готовность сколько возможно долго делиться знаниями с теми, для кого первым делом – самолеты.