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Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет

28 октября 2020 20:03
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Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет-1

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Наш герой просто космический. Леонид Иванович Гречихин, которому больше 90 лет, долгие годы преподает в Академии авиации.

Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет-4

На лекциях у профессора всегда тишина. Еще бы: курс термодинамики в его изложении вызывает неподдельный интерес. У ветерана труда к занятиям подход интерактивный: диалог с учениками, которые младше его раз эдак в пять, это, что называется, мастхэв.

Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет-7

Леонид Гречихин, доктор физико-математических наук, профессор:
Чтобы современные знания давать, надо самому заниматься серьезно наукой. Каждый год у меня выходит научных статей, ну… от 5 до 10. Участвую в разных международных конференциях, куда меня приглашают разные страны.

Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет-10

За цикл работ по оптике верхних слоев атмосферы Леонид Гречихин награжден орденом Трудового Красного знамени. Всех заслуг профессора не пересчитать. Но, кажется, едва ли не главная из них – готовность сколько возможно долго делиться знаниями с теми, для кого первым делом – самолеты.

Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет-13

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# Долгожители Беларуси # калейдоскоп # Леонид Гречихин # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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