Минздрав опубликовал данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 30 октября

Новости Беларуси. В Беларуси фиксируется рост новых случаев COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности.
Новости Беларуси. В Беларуси фиксируется рост новых случаев COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности.
Использование защитных масок – особенно в общественных местах, социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск.
По информации Минздрава, на 30 октября в Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. С момента вспышки заболевания с положительным тестом зарегистрированы 97 499 человек. Всего проведено 2 470 207 исследований.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов с рядом хронических заболеваний, и выявленной коронавирусной инфекцией.
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