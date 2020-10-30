Прямой эфир

Минздрав опубликовал данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 30 октября

30 октября 2020 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси фиксируется рост новых случаев COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности.

Минздрав опубликовал данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 30 октября-1

Использование защитных масок – особенно в общественных местах, социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск.

Минздрав опубликовал данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 30 октября-4

По информации Минздрава, на 30 октября в Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. С момента вспышки заболевания с положительным тестом зарегистрированы 97 499 человек. Всего проведено 2 470 207 исследований.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов с рядом хронических заболеваний, и выявленной коронавирусной инфекцией.

Читайте также:

Как себя чувствуют белорусы, которые получили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»?

«Пугает очень высокий рост заболеваемости». Врач обратилась к белорусам

Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Никого не тащу в свою сторону. Хотите – вставайте рядом»
30 октября 2020 13:35

Александр Лукашенко: «Никого не тащу в свою сторону. Хотите – вставайте рядом»

Александр Лукашенко: «Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся»
30 октября 2020 13:33

Александр Лукашенко: «Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся»

Игорь Карпенко о БГУ: «Университет вырос в мощнейший комплекс с научно-исследовательским институтом»
30 октября 2020 12:00

Игорь Карпенко о БГУ: «Университет вырос в мощнейший комплекс с научно-исследовательским институтом»