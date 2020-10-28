В шесть утра и сейчас поднимаюсь. Какие упражнения делает 90-летний полковник по утрам?

Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот это упражнение утром всегда 5-10 минут. Это у меня, значит, работа с позвоночником.

Виктор Федорович сегодня на удаленке. Впрочем, у полковника в оставке много дел. После небольшой разминки зампредседателя организации ветеранов берется за административную работу. Горит план подготовки к отчетно-выборной кампании, да и справиться о здоровье коллег не помешает.

«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии

Дмитрий Боярович, корреспондент:

В шесть утра каждый день встаете?