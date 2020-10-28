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В шесть утра и сейчас поднимаюсь. Какие упражнения делает 90-летний полковник по утрам?

28 октября 2020 20:41
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Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шесть утра и сейчас поднимаюсь. Какие упражнения делает 90-летний полковник по утрам?-1

Вот это упражнение утром всегда 5-10 минут. Это у меня, значит, работа с позвоночником.

В шесть утра и сейчас поднимаюсь. Какие упражнения делает 90-летний полковник по утрам?-4

Виктор Федорович сегодня на удаленке. Впрочем, у полковника в оставке много дел. После небольшой разминки зампредседателя организации ветеранов берется за административную работу. Горит план подготовки к отчетно-выборной кампании, да и справиться о здоровье коллег не помешает.

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Дмитрий Боярович, корреспондент:
В шесть утра каждый день встаете?

В шесть утра и сейчас поднимаюсь. Какие упражнения делает 90-летний полковник по утрам?-7

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Да, в шесть утра и сейчас, и поднимаюсь. Как бы там ни хотелось еще полежать, я две-три минуты на кровати потянусь туда-сюда, сделал упражнения для головы, чтобы «компьютер» там заработал, встал и потихоньку начал упражнения.

В шесть утра и сейчас поднимаюсь. Какие упражнения делает 90-летний полковник по утрам?-10

Виктор Костко в годы войны был партизаном, затем – связистом. Брал Кенигсберг. Встретил победу в Восточной Пруссии. А сегодня в свои, трудно поверить, но 93 сохранил ясность ума и памяти.

В шесть утра и сейчас поднимаюсь. Какие упражнения делает 90-летний полковник по утрам?-13

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# Долгожители Беларуси # общество # Виктор Костко # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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