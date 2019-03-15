Белорусские учёные выявили особенности, которые приводят к долголетию

Для научного эксперимента анализы сдали полтысячи пенсионеров. Самыми возрастными участниками стали 100-летние минчане. Собирают не только генетические, но и биохимические пробы. Полученную информацию учёные обработают и сопоставят с данными, полученными от представителей молодой Беларуси.

Елена Гузенко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Проблема долгожителей очень актуальна в мире. Все хотят жить долго и счастливо, быть здоровыми.

Для того, чтобы понять, наградила ли нас природа генетическими особенностями, которые позволят жить долго, ради этого начаты все исследования. Такие исследования проводятся впервые в Беларуси и уже выявлены особенности, которые, возможно, приводят к тому, что человек живет долго.