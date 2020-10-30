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На Дзяды кладбища в Минске будут работать в обычном режиме

30 октября 2020 14:33
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Новости Беларуси. В день поминовения усопших минские кладбища будут работать в обычном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Дзяды кладбища в Минске будут работать в обычном режиме-1

На Дзяды, 2 ноября, на крупных кладбищах не планируется изменение пропускного режима. Отменять плату за въезд на кладбища на автомобилях там, где установлены шлагбаумы или введен пропускной режим, не планируется.

На Дзяды кладбища в Минске будут работать в обычном режиме-4

Руководство ЖКХ напоминает, что для сбора отходов в местах захоронений установлены контейнеры. В связи с эпидемиологической ситуацией посетителей просят соблюдать меры безопасности. Также рекомендуется по возможности посетить кладбище накануне, чтобы избежать скопления людей.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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