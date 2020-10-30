На Дзяды кладбища в Минске будут работать в обычном режиме

Новости Беларуси. В день поминовения усопших минские кладбища будут работать в обычном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В день поминовения усопших минские кладбища будут работать в обычном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На Дзяды, 2 ноября, на крупных кладбищах не планируется изменение пропускного режима. Отменять плату за въезд на кладбища на автомобилях там, где установлены шлагбаумы или введен пропускной режим, не планируется.
Руководство ЖКХ напоминает, что для сбора отходов в местах захоронений установлены контейнеры. В связи с эпидемиологической ситуацией посетителей просят соблюдать меры безопасности. Также рекомендуется по возможности посетить кладбище накануне, чтобы избежать скопления людей.