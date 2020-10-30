На Дзяды кладбища в Минске будут работать в обычном режиме

Новости Беларуси. В день поминовения усопших минские кладбища будут работать в обычном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Дзяды, 2 ноября, на крупных кладбищах не планируется изменение пропускного режима. Отменять плату за въезд на кладбища на автомобилях там, где установлены шлагбаумы или введен пропускной режим, не планируется.