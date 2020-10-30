Плюнул в лицо журналисту БТ и скрылся в толпе. В Минске задержали 34-летнего мужчину

Минчанину грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и участие в несанкционированной акции.

Новости Беларуси. Правоохранители задержали демонстранта, который плюнул в журналиста Белтелерадиокомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 октября. Один из участников протеста подошел к журналисту, плюнул ему в лицо, а после скрылся в толпе.

При задержании 34-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам милиции. Как выяснилось, он ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. За плечами демонстранта – хулиганство, избиения и грабежи.