Плюнул в лицо журналисту БТ и скрылся в толпе. В Минске задержали 34-летнего мужчину

Новости Беларуси. Правоохранители задержали демонстранта, который плюнул в журналиста Белтелерадиокомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минчанину грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и участие в несанкционированной акции.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 октября. Один из участников протеста подошел к журналисту, плюнул ему в лицо, а после скрылся в толпе.
При задержании 34-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам милиции. Как выяснилось, он ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. За плечами демонстранта – хулиганство, избиения и грабежи.
– Что вы сделали?
– На шествии плюнул в человека. Потом, как узнал, это был корреспондент.
– Для чего это сделали?
– Не могу объяснить.
– Почему? Глупость была?
– Глупость. Совершил глупость.
– Осознаете?
– Полностью. Хочу попросить прощения у человека, в которого плюнул, тем самым оскорбил его. Приношу свои извинения, раскаиваюсь в содеянном.
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