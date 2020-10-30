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Плюнул в лицо журналисту БТ и скрылся в толпе. В Минске задержали 34-летнего мужчину

30 октября 2020 14:10
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали демонстранта, который плюнул в журналиста Белтелерадиокомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанину грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и участие в несанкционированной акции.

Плюнул в лицо журналисту БТ и скрылся в толпе. В Минске задержали 34-летнего мужчину-1

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 октября. Один из участников протеста подошел к журналисту, плюнул ему в лицо, а после скрылся в толпе.

При задержании 34-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам милиции. Как выяснилось, он ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. За плечами демонстранта – хулиганство, избиения и грабежи.

Плюнул в лицо журналисту БТ и скрылся в толпе. В Минске задержали 34-летнего мужчину-4

Что вы сделали?

На шествии плюнул в человека. Потом, как узнал, это был корреспондент.

Для чего это сделали?

Не могу объяснить.

Почему? Глупость была?

Глупость. Совершил глупость.

Осознаете?

Полностью. Хочу попросить прощения у человека, в которого плюнул, тем самым оскорбил его. Приношу свои извинения, раскаиваюсь в содеянном.

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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