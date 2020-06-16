В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет

Об этом сообщили в Республиканском геронтологическом центре. Долгожителей в возрасте 90-99 лет в нашей стране без малого 44 тысячи.

Больше всего людей почтенного возраста проживает в Витебской области. И живут они, как правило, в сельской местности: привыкли много трудиться, проводить время на свежем воздухе и питаться только натуральными продуктами. Исследование также показало: всех долгожителей объединяет позитивный настрой и активность – чем не лекарство от старости?