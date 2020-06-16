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В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет

16 июня 2020 07:20
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Новости Беларуси. В чём секрет долгой и счастливой жизни? 428 белорусов перешагнули столетний рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет-1

Об этом сообщили в Республиканском геронтологическом центре. Долгожителей в возрасте 90-99 лет в нашей стране без малого 44 тысячи.

В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет-4

Больше всего людей почтенного возраста проживает в Витебской области. И живут они, как правило, в сельской местности: привыкли много трудиться, проводить время на свежем воздухе и питаться только натуральными продуктами. Исследование также показало: всех долгожителей объединяет позитивный настрой и активность – чем не лекарство от старости?

# Долгожители Беларуси # общество # Фотофакт

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