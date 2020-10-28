«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии

Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же 165 тысяч минчан-пенсионеров продолжают работать, большая часть – мужчины.

Подъем, и раз!

Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет Неуверенное па или дрожь рук – от ее взгляда не ускользает ни одна деталь. Хоть упоминать возраст женщины – моветон, думаем, здесь о нем сказать уместно. В свои почти 85 Клара Малышева – незаменимый педагог хореографического колледжа. Народная артистка, обладатель японского ордена Восходящего Солнца подготовила сотни учеников.

Клара Малышева, народная артистка Беларуси:

С детства я любила работать, любила играть, любила бегать. Была мальчишницей, по горам. Трудоспособность была и желание быть лучшей. Болит, не болит, но ты должен доказать, что ты можешь, направлена цель и ты идешь к цели.