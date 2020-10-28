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«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии

28 октября 2020 20:38
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Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же 165 тысяч минчан-пенсионеров продолжают работать, большая часть – мужчины.

«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии-1

Подъем, и раз!

«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии-4

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Неуверенное па или дрожь рук – от ее взгляда не ускользает ни одна деталь. Хоть упоминать возраст женщины – моветон, думаем, здесь о нем сказать уместно. В свои почти 85 Клара Малышева – незаменимый педагог хореографического колледжа. Народная артистка, обладатель японского ордена Восходящего Солнца подготовила сотни учеников.

«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии-7

Клара Малышева, народная артистка Беларуси:
С детства я любила работать, любила играть, любила бегать. Была мальчишницей, по горам. Трудоспособность была и желание быть лучшей. Болит, не болит, но ты должен доказать, что ты можешь, направлена цель и ты идешь к цели.

«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии-10

Рабочий день балетмейстера начинается в 08:30. Педагог ведет сразу несколько девушек из Японии. Языковой барьер – не помеха, Клара Николаевна знает японский. В ее арсенале и язык Мольера, ведь профессиональные термины в балете на французском. Впрочем, многие движения, если нужно, может не только проговорить, но и показать.

«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии-13

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# Долгожители Беларуси # общество # Клара Малышева # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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