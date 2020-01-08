«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием

Новости Беларуси. В Беларуси поздравили женщину, которая отметила вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Лесникова родилась в Гомеле и прошла Великую Отечественную. На Северо-Кавказском фронте тогда еще 23-летняя девушка работала телеграфисткой. Весомую дату Надежда Митрофановна встретила в кругу родственников, дочери и внучки, а также постояльцев интерната ветеранов войны и труда. Судьба человека – в репортаже Дмитрия Бояровича.

У Надежды Митрофановны день особенный. С золотым юбилеем женщину поздравляют с утра. 7 января 1920-го – удостоверяет дату рождения для журналистов юбиляр. А ведь не скажешь: у виновницы торжества и волосы-то еще не совсем седые. И цветы (причем из рук министра труда и соцзащиты) все так же к лицу.

Войну Надежда Митрофановна встретила в Кишиневе. Затем связистку отправили на Северо-Кавказский фронт. Там она работала до окончания Великой Отечественной. Поучаствовала в Тегеранской конференции членов антигитлеровской коалиции в 1943-м и даже телеграфировала в Москву лично от имени Иосифа Сталина.

Надежда Лесникова:

Вдруг открывается дверь и входит Сталин. Он ко мне так подходит (я сижу), говорит: «А вы как? Откуда, как?» Я сказала: «Я белоруска». И потом я передавала телеграмму-шифр. Вы понимаете, что такое шифр? Цифры написаны, буквы по пять штук.

В Беларуси 382 человека преодолели 100-летний возрастной рубеж. А таких, как Надежда Митрофановна – участников войны с десятками медалей (в том числе за победу над Германией) – больше тысячи. К сожалению, с каждым годом их становится меньше.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Я думаю, секрет долгожительства – это любовь. Любовь к жизни, любовь к людям. Это образец и эталон, к чему надо стремиться и как надо жить, и как надо относиться к стране, к людям и самим себе прежде всего.

Надежда Митрофановна – одна из 99 постояльцев интерната ветеранов войны и труда. Причем самых активных: поет в хоре, состоит в общественном совете. На здоровье не жалуется. Говорит, разве что ноги подводят. Впрочем, это не проблема, ведь рядом ответственный персонал.

Людмила Шарай, директор ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»:

Они продолжают здесь так же активно жить, как они жили дома. Кроме этого, они, наверное, здесь находят больше общения между собой, такими же людьми, как они. Сегодня она четвертый человек, которому исполнилось 100 лет. Самой старшей у нас 106 лет будет в этом году.