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«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием

08 января 2020 22:09
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Новости Беларуси. В Беларуси поздравили женщину, которая отметила вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-1

Надежда Лесникова родилась в Гомеле и прошла Великую Отечественную. На Северо-Кавказском фронте тогда еще 23-летняя девушка работала телеграфисткой. Весомую дату Надежда Митрофановна встретила в кругу родственников, дочери и внучки, а также постояльцев интерната ветеранов войны и труда. Судьба человека – в репортаже Дмитрия Бояровича.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-4

У Надежды Митрофановны день особенный. С золотым юбилеем женщину поздравляют с утра. 7 января 1920-го – удостоверяет дату рождения для журналистов юбиляр. А ведь не скажешь: у виновницы торжества и волосы-то еще не совсем седые. И цветы (причем из рук министра труда и соцзащиты) все так же к лицу.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-7

Войну Надежда Митрофановна встретила в Кишиневе. Затем связистку отправили на Северо-Кавказский фронт. Там она работала до окончания Великой Отечественной. Поучаствовала в Тегеранской конференции членов антигитлеровской коалиции в 1943-м и даже телеграфировала в Москву лично от имени Иосифа Сталина.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-10

Надежда Лесникова:
Вдруг открывается дверь и входит Сталин. Он ко мне так подходит (я сижу), говорит: «А вы как? Откуда, как?» Я сказала: «Я белоруска». И потом я передавала телеграмму-шифр. Вы понимаете, что такое шифр? Цифры написаны, буквы по пять штук.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-13

В Беларуси 382 человека преодолели 100-летний возрастной рубеж. А таких, как Надежда Митрофановна – участников войны с десятками медалей (в том числе за победу над Германией) – больше тысячи. К сожалению, с каждым годом их становится меньше.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-16

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Я думаю, секрет долгожительства – это любовь. Любовь к жизни, любовь к людям. Это образец и эталон, к чему надо стремиться и как надо жить, и как надо относиться к стране, к людям и самим себе прежде всего.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-19

Надежда Митрофановна – одна из 99 постояльцев интерната ветеранов войны и труда. Причем самых активных: поет в хоре, состоит в общественном совете. На здоровье не жалуется. Говорит, разве что ноги подводят. Впрочем, это не проблема, ведь рядом ответственный персонал.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-22

Людмила Шарай, директор ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»:
Они продолжают здесь так же активно жить, как они жили дома. Кроме этого, они, наверное, здесь находят больше общения между собой, такими же людьми, как они. Сегодня она четвертый человек, которому исполнилось 100 лет. Самой старшей у нас 106 лет будет в этом году.

«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием-25

Ну а Надежда Митрофановна еще и не до таких лет дожить планирует, бойко делая селфи с внучкой. Кстати, приложение для определения возраста дает женщине максимум 75 лет!

# Долгожители Беларуси # общество # Надежда Лесникова # Ирина Костевич # Людмила Шарай # Фотофакт

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