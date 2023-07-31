«Работаем по прямым договорам». Стремятся ли белорусские предприятия покупать отечественную технику?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я начал программу с разговора о том, что не все колхозное, советское плохое. Мы все знаем коллективизацию, МТС, которые создавались не на один колхоз. Но, собственно говоря, это уже уровень повыше, механизация 2 или 3.0. К вам обращаются предприятия, частники либо же вы просто сами предлагаете? Президент как-то говорил о том, что наука должна иногда ждать, когда к ним придут, но и предлагать.
Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Все верно, мы все от земли. Мы работаем как с крестьянскими фермерскими хозяйствами, крупнотоварными хозяйствами, с Министерством сельского хозяйства очень плотно, вырабатываем такие идеи, в НАН такая структура – все 5 центров работают, как одно целое. Наше продовольствие, земледелие, животноводство, механизация, картофелеводство, плодоовощеводство. Мы работаем в одной цепочке, другие предприятия, например, у EP. Мы разработали линию для фасовки, сортировки яблок на основе искусственного интеллекта, нейронная сеть глубокого обучения. У EP наш Объединенный институт проблем информатики. То есть у нас есть и айтишники.
Алена Сырова, СТВ:
Какое предприятие это может себе позволить купить?
Дмитрий Комлач:
Вот сейчас идет освоение ряда техники. Мы ее активно продвигаем, рекламируем. И вы знаете, с рядом хозяйств мы заключаем прямые договоры, даже та техника иностранного производства, которую можно восстановить, мы этим тоже занимаемся. Работаем по прямым договорам.
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