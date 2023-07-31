«Работаем по прямым договорам». Стремятся ли белорусские предприятия покупать отечественную технику?

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я начал программу с разговора о том, что не все колхозное, советское плохое. Мы все знаем коллективизацию, МТС, которые создавались не на один колхоз. Но, собственно говоря, это уже уровень повыше, механизация 2 или 3.0. К вам обращаются предприятия, частники либо же вы просто сами предлагаете? Президент как-то говорил о том, что наука должна иногда ждать, когда к ним придут, но и предлагать.