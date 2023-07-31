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Дмитрий Комлач: «Никакие погодные условия не повлияют на получение качественной продукции»

31 июля 2023 18:16
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Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

Кирилл Казаков, СТВ:
Нам же было сказано о том, что с Академией наук, собственно говоря, разрабатываются специальные новинки, у нас действительно много каких-то там сертификатов научных получено либо разработок? В нашей сфере механизации, именно национальной, мы какие-то добавляем свои элементы или там ноу-хау придумали в Японии или в Америке, а мы здесь апробировали просто под свои машины?

Дмитрий Комлач: «Никакие погодные условия не повлияют на получение качественной продукции»-1

Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Нет, вы знаете, безусловно, мы движемся и работаем по своей структуре, потому что у нас особенности и почво-климатические, у нас труженики села. У них особенный характер. Мы идем своим путем и разрабатываем. За последние 20 лет мы такой прорыв сделали в сельхозтехнике. Порядка 90 % у нас выпускается своей отечественной техники, активно развивается «АМКОДОР» и все предприятия. И мы эту структуру… Везде должны быть научный подход и организация работ. И все у нас получится. Никакие погодные условия не повлияют на получение качественной продукции. Что касается механизации сельского хозяйства нашего агропромышленного комплекса, у нас разработана система машин. Ее еще с Советского Союза. На пятилетку мы разрабатываем и смотрим структуру по всей республике. Поэтому мы знаем, какой техники нужно, в каком плане ее разработать. Мы работаем со всеми заводами нашей республики. И в том числе я живу с такими гигантами, как «Гомсельмаш», «АМКОДОР», «Биоком Технология». Разрабатываем новейшие агрегаты. Поэтому в этом плане мы ускоренно закрываем те недостающие цепочки.

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# Сельское хозяйство # общество # Кирилл Казаков # Дмитрий Комлач # Фотофакт

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