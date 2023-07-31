Дмитрий Комлач: «Никакие погодные условия не повлияют на получение качественной продукции»

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Нам же было сказано о том, что с Академией наук, собственно говоря, разрабатываются специальные новинки, у нас действительно много каких-то там сертификатов научных получено либо разработок? В нашей сфере механизации, именно национальной, мы какие-то добавляем свои элементы или там ноу-хау придумали в Японии или в Америке, а мы здесь апробировали просто под свои машины?