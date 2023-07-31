Представитель Миноблисполкома объяснил, почему заниматься сельским хозяйством должно государство

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов. Алена Сырова, СТВ:

Сергей Анатольевич, как у вас обстоят дела? И какое мнение на сей счет, что все-таки страшнее: приписки или воровство?

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:

Если в целом сказать с учетом юмора, если есть бой, не подвезли вовремя патроны или снаряды, а воевать нужно, может, частично где-то в этом человеческий фактор играет. Механизатору надо отремонтировать комбайн, руководителю – осознать, что он исправен. Может, какой-то где-то ремень вовремя не подвезли. Все зависит от квалифицированного специалиста, который, во-первых, проверяет эти комбайны – это тоже немаловажно. Насколько уровень и насколько тот или иной механизм, или ремень, или какая-то запчасть повлияет на этот комбайн, который должен участвовать в этой работе. Многие комбайны могут выехать работать. Но у нас же более принципиальный подход, более жесткий. Мы работаем так, чтобы комбайн не просто вышел, но и мог отработать 20-30 дней без больших поломок, без больших проблем, чтобы осознать, что он действительно свою нагрузку выдержит.

Кирилл Казаков, СТВ:

У меня вопрос, который рождается в умах наших либералов. Может быть, тогда государству не надо заниматься сельским хозяйством? Частник же понимает, что если выведут 20 машин, я уберу этот урожай. Если у меня 20 машин будут сломаны, то я его просто не уберу. И в данном случае мне не надо будет ничего приписывать. Я не получу прибыль, я не заплачу людям. Опять же, вопрос, может быть, риторический. Но, с одной стороны, да, это предприятие, большое предприятие. Сельское хозяйство – это большой кусок экономики, который приносит прибыль. С другой стороны, возникают же вопросы, когда прокуроры вмешиваются в этот процесс. Может быть, что-то не доделано?

Сергей Примаченко:

Если откровенно сказать, по-государственному мы сегодня подходим. И в целом государственный подход – это, наверное, сегодня самый правильный путь в нашей республике. Во-первых, у нас разноплановые типы земель. У нас более 800 фермеров, которые занимают узкое направление. Они имеют право на многое, они тоже делают свое дело, стараются, работают на земле. Это дорогого стоит, и мы это уважаем – работу любого крестьянина, который работает вместе с нами на полях. Потому что мы обеспечиваем продовольственную безопасность. А прокуратура, как всегда, мы же живем, как с тех давних лет, когда можно было где-то что-то съюлить, а сегодня она нам помогает. И где-то, наоборот, людям доказывает, что надо приходить к тому, что сегодня надо делать. Надо четко принимать, если не исправлено, то надо понимать, как исправить проблему, а не как избежать последствий. В этом и сущность. Они молодцы, они нам помогают в чем-то.