Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Работа в два клика. Как не стать заложником фриланса? И можно ли зарабатывать миллионы, не выходя из дома? Как за виртуальную работу, всё-таки, получать реальные деньги, причем легально, выясняли в программе «Открытый разговор» при помощи экспертов: юриста-лицензиата, эксперта по трудовому праву Людмилы Шерсневой и главного правового инспектора труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Илона Парафенюк.

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