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Тестовые задания и обучающие курсы: уловки недобросовестных нанимателей в Интернете

04 ноября 2017 13:59
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Новости Беларуси. Как завлекают на псевдоработу мошенники, рассказали в программе «Открытый разговор».

Самый быстрый способ заработка сулит кнопка «деньги»

Тестовые задания и обучающие курсы: уловки недобросовестных нанимателей в Интернете-1


Когда Вы на неё нажимаете, Вас просят указать данные кредитной карты. В итоге, никаких денег эта кнопка не приносит, а наоборот – опустошает Ваш кошелёк.

Вакансия мечты открыта только ограниченное время

Тестовые задания и обучающие курсы: уловки недобросовестных нанимателей в Интернете-4


При этом на экране Вы видите счётчик. Попробуйте обновить страницу, счётчик пойдёт заново. Ведь так пытаются обмануть не только Вас.

Плата за предварительное обучение

Тестовые задания и обучающие курсы: уловки недобросовестных нанимателей в Интернете-7


Более изобретательные работодатели, прежде чем обеспечить работой, требуют перечислить на их счёт взнос за участие в конкурсе вакансии или оплатить курсы повышения квалификации.

Соискателям под видом тестовых заданий рассылают разные фрагменты текста

Тестовые задания и обучающие курсы: уловки недобросовестных нанимателей в Интернете-10


Например, для перевода. Потом из тестовых заданий собирают полный перевод текста. Запомните: реальные клиенты всегда выкладывают тестовые задания онлайн и они одинаковы для всех фрилансеров.

Работодатель обещает баснословные деньги за смешную работу

Тестовые задания и обучающие курсы: уловки недобросовестных нанимателей в Интернете-13



Это должно настораживать. Тем более, если на своём сайте он не оставляет информации о себе или же не выходит на связь по электронной почте. Зарабатывать в Интернете можно, но с умом!

Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси

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