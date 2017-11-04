Тестовые задания и обучающие курсы: уловки недобросовестных нанимателей в Интернете

Новости Беларуси. Как завлекают на псевдоработу мошенники, рассказали в программе «Открытый разговор».
Новости Беларуси. Как завлекают на псевдоработу мошенники, рассказали в программе «Открытый разговор».
Когда Вы на неё нажимаете, Вас просят указать данные кредитной карты. В итоге, никаких денег эта кнопка не приносит, а наоборот – опустошает Ваш кошелёк.
При этом на экране Вы видите счётчик. Попробуйте обновить страницу, счётчик пойдёт заново. Ведь так пытаются обмануть не только Вас.
Более изобретательные работодатели, прежде чем обеспечить работой, требуют перечислить на их счёт взнос за участие в конкурсе вакансии или оплатить курсы повышения квалификации.
Например, для перевода. Потом из тестовых заданий собирают полный перевод текста. Запомните: реальные клиенты всегда выкладывают тестовые задания онлайн и они одинаковы для всех фрилансеров.
Это должно настораживать. Тем более, если на своём сайте он не оставляет информации о себе или же не выходит на связь по электронной почте. Зарабатывать в Интернете можно, но с умом!