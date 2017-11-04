Тестовые задания и обучающие курсы: уловки недобросовестных нанимателей в Интернете

Новости Беларуси. Как завлекают на псевдоработу мошенники, рассказали в программе «Открытый разговор». Самый быстрый способ заработка сулит кнопка «деньги»



Когда Вы на неё нажимаете, Вас просят указать данные кредитной карты. В итоге, никаких денег эта кнопка не приносит, а наоборот – опустошает Ваш кошелёк.

Вакансия мечты открыта только ограниченное время



При этом на экране Вы видите счётчик. Попробуйте обновить страницу, счётчик пойдёт заново. Ведь так пытаются обмануть не только Вас.

Плата за предварительное обучение



Более изобретательные работодатели, прежде чем обеспечить работой, требуют перечислить на их счёт взнос за участие в конкурсе вакансии или оплатить курсы повышения квалификации.

Соискателям под видом тестовых заданий рассылают разные фрагменты текста



Например, для перевода. Потом из тестовых заданий собирают полный перевод текста. Запомните: реальные клиенты всегда выкладывают тестовые задания онлайн и они одинаковы для всех фрилансеров.

Работодатель обещает баснословные деньги за смешную работу