Вакансии работы в Интернете: как определить, где обманывают?

Новости Беларуси. Как проверить добросовестность нанимателя на дистанционную работу онлайн, выясняли в программе «Открытый разговор».

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Человек, который хочет устроиться на работу по Интернету, он может посмотреть в Интернете отзывы об этой организации. Также он может обратиться в государственный орган, который регистрировал эту организацию.

Людмила Шерснева, юрист-лицензиат, эксперт по трудовому праву:

Обычно недобросовестные наниматели указывают крайне расплывчатый функционал, указывают зарплату, которая, например, намного превышает зарплату, действующую на рынке для данной какой-то должности, профессии.

Если же, всё-таки, удаётся попасть на собеседование, нужно особенно обращать внимание на так называемые анкеты соискателей.

Потому что бывали случаи, когда недобросовестные наниматели в анкетах интересуются имуществом соискателей, имуществом его родственников, какие машины зарегистрированы. То есть, интересуются теми вещами, которые, в принципе, не относятся к профессиональной компетенции соискателя.