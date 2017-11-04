«Если работник принят по договору, то порядок один для всех»: какие документы нужно оформить для работы онлайн

Новости Беларуси. Чем виртуальное трудоустройство отличается от реального, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Ничем не отличается. Потому что у нас законодательство одно.

И общие правила приёма на работу.

Если работник будет принят на работу по трудовому договору, то порядок один для всех, виртуальное или реальное это трудоустройство. То есть, заключается трудовой договор, работник с ним ознакамливается, потом издаётся приказ и он приступает к работе. В трудовом договоре должны быть указаны права и обязанности – и нанимателя, и работника, режим работы, оплата труда.

Илона Волынец, СТВ:

А как подписать этот договор?

Илона Парафенюк:

Сложный вопрос. Потому что договор должен быть подписан двумя сторонами. То есть, наниматель подписывает договор, потом работник читает договор, условия смотрит и подписывает. Получается, надо какой-то установить порядок, может, даже нанимателю. Если это – индивидуальный предприниматель, если это – микроорганизация. То есть, он может выслать по Интернету договор, человек может почитать и, например, с этим договором приехать в офис или по юридическому адресу, переговорить с нанимателем, что условия его устраивают, и подписать договор.

То есть, они могут видеться один раз, потом работать виртуально.

Илона Волынец:

А нельзя этот договор распечатать, подписать, отсканировать и снова отправить нанимателю?

Илона Парафенюк:

Трудовой договор, на сегодняшний день, должен быть подписан сторонами, подписи должны быть подлинные.