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«Если работник принят по договору, то порядок один для всех»: какие документы нужно оформить для работы онлайн

04 ноября 2017 13:57
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Новости Беларуси. Чем виртуальное трудоустройство отличается от реального, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:
Ничем не отличается. Потому что у нас законодательство одно.

И общие правила приёма на работу.

Если работник будет принят на работу по трудовому договору, то порядок один для всех, виртуальное или реальное это трудоустройство. То есть, заключается трудовой договор, работник с ним ознакамливается, потом издаётся приказ и он приступает к работе. В трудовом договоре должны быть указаны права и обязанности – и нанимателя, и работника, режим работы, оплата труда.

Илона Волынец, СТВ:
А как подписать этот договор?

Илона Парафенюк:
Сложный вопрос. Потому что договор должен быть подписан двумя сторонами. То есть, наниматель подписывает договор, потом работник читает договор, условия смотрит и подписывает. Получается, надо какой-то установить порядок, может, даже нанимателю. Если это – индивидуальный предприниматель, если это – микроорганизация. То есть, он может выслать по Интернету договор, человек может почитать и, например, с этим договором приехать в офис или по юридическому адресу, переговорить с нанимателем, что условия его устраивают, и подписать договор.

То есть, они могут видеться один раз, потом работать виртуально.

Илона Волынец:
А нельзя этот договор распечатать, подписать, отсканировать и снова отправить нанимателю? 

Илона Парафенюк:
Трудовой договор, на сегодняшний день, должен быть подписан сторонами, подписи должны быть подлинные.

Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Илона Парафенюк

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