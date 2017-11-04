Входит ли работа в Интернете в стаж и оформляется ли трудовая?

Новости Беларуси. Есть ли социальные гарантии у тех, кто работает удалённо онлайн, рассказали в программе «Открытый разговор».

Людмила Шерснева, юрист-лицензиат, эксперт по трудовому праву:

Работа в Интернете, как любая другая работа, будет засчитываться в трудовой стаж.

Будет заведена работнику трудовая книжка, за него будут оплачивать необходимые налоги и взносы в ФСЗН.

И, соответственно, они имеют право на трудовой стаж, на соответствующие пенсии по возрасту и по рабочей пенсии. То есть, все гарантии и компенсации, которые предусмотрены действующим в Беларуси законодательством. Если он работает неофициально, соответственно, он ничего этого иметь не будет