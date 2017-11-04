Прямой эфир

Должен ли быть офис у виртуального нанимателя на работу онлайн?

04 ноября 2017 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Может ли у работодателя, который нанимает сотрудников удалённо, вообще, не быть офиса или это незаконно, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:
Должен быть юридический адрес. И, если у работника или у человека, который хочет прийти на работу к этому нанимателю, есть вопросы, он может по юридическому адресу приехать, а там уже человек в кресле сидит с ноутбуком, он может с ним пообщаться. 

Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Илона Парафенюк

Другие новости рубрики

Все новости
«Если работник принят по договору, то порядок один для всех»: какие документы нужно оформить для работы онлайн
04 ноября 2017 13:57

«Если работник принят по договору, то порядок один для всех»: какие документы нужно оформить для работы онлайн

Вакансии работы в Интернете: как определить, где обманывают?
04 ноября 2017 13:57

Вакансии работы в Интернете: как определить, где обманывают?

Память – общее дело: урочище Куропаты сегодня освобождали от сухостоя и мусора более 60-ти молодых людей
04 ноября 2017 13:25

Память – общее дело: урочище Куропаты сегодня освобождали от сухостоя и мусора более 60-ти молодых людей