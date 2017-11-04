Должен ли быть офис у виртуального нанимателя на работу онлайн?

Новости Беларуси. Может ли у работодателя, который нанимает сотрудников удалённо, вообще, не быть офиса или это незаконно, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Должен быть юридический адрес. И, если у работника или у человека, который хочет прийти на работу к этому нанимателю, есть вопросы, он может по юридическому адресу приехать, а там уже человек в кресле сидит с ноутбуком, он может с ним пообщаться.