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Работа онлайн у зарубежного нанимателя: как заплатить налоги?

04 ноября 2017 13:58
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Новости Беларуси. Кто и как отчитывается перед налоговой о доходе, если работодатель находится в другой стране, рассказали в программе «Открытый разговор».

Людмила Шерснева, юрист-лицензиат, эксперт по трудовому праву:
Что такое резидент Республики Беларусь для исчисления налога. Это – человек, который на территории Республики Беларусь пробыл больше 183 дней и получал здесь доход. Соответственно, он автоматически является налоговым резидентом и должен уплачивать со своих любых доходов налоги.

Это же правило касается, если гражданин получает доходы на территории иностранного государства.

Допустим, ему иностранная компания заказала работу в Интернете, он, будучи в Беларуси, её сделал, там получил доход. Допустим, он уплатил там налог, либо компания за него уплатила. В этом случае, он берёт в налоговом органе того иностранного государства, где он платил налог, соответствующие документы – это может быть справка о доходах. И предоставляет её в нашу налоговую службу.

Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси # Людмила Шерснева

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