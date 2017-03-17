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Работа для пенсионеров – где искать и на что есть право: «Открытый разговор»

17 марта 2017 16:32
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Новости Беларуси. Возраст не помеха. Где искать работу «почтенным» кандидатам? И что делать, если в душе 20, а по паспорту 60+? О трудоустройстве пенсионеров говорили в программе «Открытый разговор» начальник управления юридической работы Совета аппарата Федерации профсоюзов Беларуси Светлана Котова и заместитель генерального директора машиностроительного холдинга «Амкодор» по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам Татьяна Михеева.

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А также в программе рассказали:

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# общество # Трудовые отношения

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