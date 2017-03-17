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Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах

17 марта 2017 16:33
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Именно на пенсии люди порой раскрывают в себе новые таланты. Чем увлекаются пожилые люди по всему миру, и за счёт чего зарабатывают, рассказали в программе «Открытый разговор».

Роупджампинг

Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах-1


101 год исполнился британке Дорис Лонг, когда она по канату спустилась с самого высокого в стране небоскрёба в 94 метра. Таким необычным способом Дорис зарабатывает деньги, которые отдает больницам и хосписам.

Скульптуры из мусора

Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах-4


Китайский пенсионер Су Дэокэнга собирает из мусора железных коней, в прямом смысле этого слова.

Убийство мух

Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах-7


Китаянка Руан Тан занимается тем, что убивает мух за деньги. Её рабочий день длится 8 часов, за это время она может уничтожить около 1 000 назойливых насекомых.

Модный блог

Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах-10


Бади Уинкл из Кентукки в свои 86 стала модным блоггером. У аккаунта в Instagram, где она демонстрирует молодёжные стили и образы звёзд, сотни тысяч подписчиков.

Электромобили

Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах-13


Авиаконструктор на пенсии, житель Киева Эдуард Рудик зарабатывает тем, что делает и продаёт недорогие электромобили.

Картины пикселями

Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах-16


Американец Хал Ласко в молодости был художником. К 99-ти годам он почти ослеп, но освоил компьютерную программу и теперь пишет картины пикселями на мониторе.

Облицовка пластиковыми крышками

Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах-19


Александр Десятков из России занимается художественной облицовкой домов. Причем, изобрел собственный способ. Использует крышки от пластиковых бутылок.

Любовь к людям

Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах-22


Житель Гамильтона Джонни Барнс прославился тем, что каждый день в любую погоду выходит на оживлённый перекресток и всем, кого встречает, желает хорошего дня, признаётся в любви. Барнсу уже за девяносто, он называет себя счастливым человеком.

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# Трудовые отношения

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