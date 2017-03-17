Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах

Именно на пенсии люди порой раскрывают в себе новые таланты. Чем увлекаются пожилые люди по всему миру, и за счёт чего зарабатывают, рассказали в программе «Открытый разговор».
Именно на пенсии люди порой раскрывают в себе новые таланты. Чем увлекаются пожилые люди по всему миру, и за счёт чего зарабатывают, рассказали в программе «Открытый разговор».
101 год исполнился британке Дорис Лонг, когда она по канату спустилась с самого высокого в стране небоскрёба в 94 метра. Таким необычным способом Дорис зарабатывает деньги, которые отдает больницам и хосписам.
Китайский пенсионер Су Дэокэнга собирает из мусора железных коней, в прямом смысле этого слова.
Китаянка Руан Тан занимается тем, что убивает мух за деньги. Её рабочий день длится 8 часов, за это время она может уничтожить около 1 000 назойливых насекомых.
Бади Уинкл из Кентукки в свои 86 стала модным блоггером. У аккаунта в Instagram, где она демонстрирует молодёжные стили и образы звёзд, сотни тысяч подписчиков.
Авиаконструктор на пенсии, житель Киева Эдуард Рудик зарабатывает тем, что делает и продаёт недорогие электромобили.
Американец Хал Ласко в молодости был художником. К 99-ти годам он почти ослеп, но освоил компьютерную программу и теперь пишет картины пикселями на мониторе.
Александр Десятков из России занимается художественной облицовкой домов. Причем, изобрел собственный способ. Использует крышки от пластиковых бутылок.
Житель Гамильтона Джонни Барнс прославился тем, что каждый день в любую погоду выходит на оживлённый перекресток и всем, кого встречает, желает хорошего дня, признаётся в любви. Барнсу уже за девяносто, он называет себя счастливым человеком.