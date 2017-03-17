Убивать мух за деньги. Как подрабатывают пенсионеры в разных странах

Именно на пенсии люди порой раскрывают в себе новые таланты. Чем увлекаются пожилые люди по всему миру, и за счёт чего зарабатывают, рассказали в программе «Открытый разговор». Роупджампинг



101 год исполнился британке Дорис Лонг, когда она по канату спустилась с самого высокого в стране небоскрёба в 94 метра. Таким необычным способом Дорис зарабатывает деньги, которые отдает больницам и хосписам.

Скульптуры из мусора



Китайский пенсионер Су Дэокэнга собирает из мусора железных коней, в прямом смысле этого слова.

Убийство мух



Китаянка Руан Тан занимается тем, что убивает мух за деньги. Её рабочий день длится 8 часов, за это время она может уничтожить около 1 000 назойливых насекомых.

Модный блог



Бади Уинкл из Кентукки в свои 86 стала модным блоггером. У аккаунта в Instagram, где она демонстрирует молодёжные стили и образы звёзд, сотни тысяч подписчиков.

Электромобили



Авиаконструктор на пенсии, житель Киева Эдуард Рудик зарабатывает тем, что делает и продаёт недорогие электромобили.

Картины пикселями



Американец Хал Ласко в молодости был художником. К 99-ти годам он почти ослеп, но освоил компьютерную программу и теперь пишет картины пикселями на мониторе.

Облицовка пластиковыми крышками



Александр Десятков из России занимается художественной облицовкой домов. Причем, изобрел собственный способ. Использует крышки от пластиковых бутылок.

Любовь к людям