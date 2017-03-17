Прямой эфир

Бесплатный Wi-Fi к лету оборудуют на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси

17 марта 2017 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бесплатный Wi-Fi появится на 19 железнодорожных вокзалах крупнейших городов Беларуси.

Хот-споты с интернетом появятся в холлах и залах ожидания до лета.

В заветный список попали и города центрального региона – Молодечно и Борисов.

Воспользоваться новинкой смогут абоненты любого оператора после прохождения авторизации.

Для этого потребуется всего лишь ввести номер мобильного телефона в специальное поле, после чего пользователь получит SMS с паролем для входа в сеть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бесплатный Wi-Fi к лету оборудуют на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси-1

# общество # Фотофакт # Белорусская железная дорога

Другие новости рубрики

Все новости
Валентина Шуракова – обладательница премии «За духовное развитие» в конкурсе «Женщина года-2016»
17 марта 2017 14:40

Валентина Шуракова – обладательница премии «За духовное развитие» в конкурсе «Женщина года-2016»

Кто ответит за базар. Чем опасна стихийная торговля на улицах Минска?
17 марта 2017 13:28

Кто ответит за базар. Чем опасна стихийная торговля на улицах Минска?

Сломалась стиральная машина: почему не сработала программа расширенного сервиса?
17 марта 2017 13:26

Сломалась стиральная машина: почему не сработала программа расширенного сервиса?