Бесплатный Wi-Fi к лету оборудуют на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси

Новости Беларуси. Бесплатный Wi-Fi появится на 19 железнодорожных вокзалах крупнейших городов Беларуси.

Хот-споты с интернетом появятся в холлах и залах ожидания до лета.

В заветный список попали и города центрального региона – Молодечно и Борисов.

Воспользоваться новинкой смогут абоненты любого оператора после прохождения авторизации.

Для этого потребуется всего лишь ввести номер мобильного телефона в специальное поле, после чего пользователь получит SMS с паролем для входа в сеть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.