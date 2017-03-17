Бесплатный Wi-Fi к лету оборудуют на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси

Новости Беларуси. Бесплатный Wi-Fi появится на 19 железнодорожных вокзалах крупнейших городов Беларуси.
Хот-споты с интернетом появятся в холлах и залах ожидания до лета.
В заветный список попали и города центрального региона – Молодечно и Борисов.
Воспользоваться новинкой смогут абоненты любого оператора после прохождения авторизации.
Для этого потребуется всего лишь ввести номер мобильного телефона в специальное поле, после чего пользователь получит SMS с паролем для входа в сеть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.