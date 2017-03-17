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Валентина Шуракова – обладательница премии «За духовное развитие» в конкурсе «Женщина года-2016»

17 марта 2017 14:40
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Новости Беларуси.  Шесть представительниц Минской области стали победителями конкурса «Женщина года – 2016».

Одна из них – директор Копыльского районного краеведческого музея Валентина Шуракова.

Она стала лучшей в номинации «За духовное развитие», и это неспроста.

Именно благодаря Валентине Шураковой 2016 году музей был признан одним из лучших в стране.

Актуальные выставки художников, уникальная экспозиция предметов культуры и быта, а также свадебные обряды – десятки интересных проектов реализован под руководством «Женщины года». «Хранительница истории» – сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Шуракова – обладательница премии «За духовное развитие» в конкурсе «Женщина года-2016»-1

# общество # Конкурс # Фотофакт # Валентина Шуракова

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