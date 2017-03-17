Бабушка идёт в декрет по уходу за внуком: скажется ли это на пенсии?

Новости Беларуси. Кто и как может уходить в декретный отпуск, рассказали в программе «Открытый разговор».

Нина (г.Минск):

Мне осталось до пенсии 2 года. Рабочий стаж у меня 25 лет. Я имею маленького внука. Могу ли я пойти в декретный отпуск по уходу за этим внуком вместо своей дочери?

Илона Волынец, СТВ:

Насколько я знаю, в декретный отпуск у нас может уйти и папа, и мама, и дедушка, и бабушка.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Да, действительно так. Наше законодательство, на сегодняшний день, предоставляет такое право: уйти в социальный отпуск по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет не только матери или отцу, но и также другим родственникам, которые будут ухаживать за этим ребёночком.

Илона Волынец:

Как я понимаю, бабушку ещё интересует вопрос: не изменится ли у неё размер пенсии, если она уйдёт в декретный отпуск.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:

Ну, я думаю, что, с учётом того, что, на сегодняшний день, для того, чтобы рассчитать, вообще, размер пенсии работнику, который собирается уходить на пенсию, берётся очень большой период его деятельности трудовой. И, соответственно, как бы, этих 2 года – может, даже, если повлияют, то незначительно.