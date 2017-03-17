Наниматель ставит ограничение по возрасту? Идите в суд

Новости Беларуси. Что делать, если соискатель старше заявленного в вакансии возраста, рассказали в программе «Открытый разговор».
Илона Волынец, СТВ:
В объявлениях о приёме на работу часто пишут возрастное ограничение: «Требуется менеджер по продажам, возраст до 35 лет». Не похоже ли это на негласную дискриминацию?
Светлана Котова, начальник управления юридической работы аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
На самом деле, у нас в законодательстве есть статья, в Трудовом кодексе 14-ая статья, которая запрещает дискриминацию. И под дискриминацией понимается, как раз-таки, либо ущемление в каких-то трудовых правах, либо использование каких-то привилегий
Илона Волынец:
Можно ли привлечь к ответственности нанимателя, который даёт такое объявление, с указанием ограничений по возрасту.
Светлана Котова, начальник управления юридической работы аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
Работник имеет право, как самостоятельно обратиться с исковым заявлением в суд о запрете такой дискриминации, так он может и обратиться, как в государственные органы за защитой своих нарушенных прав: это – департамент Государственной инспекции труда, так и в профсоюзы