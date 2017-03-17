Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию на дорогах Минской области

Новости Беларуси. «Стань видимым – будь в безопасности!» Профилактическую акцию на дорогах Минской области проводит Госавтоинспекция. Акция призвана предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, велосипедистов и водителей гужевого транспорта.

За два месяца 2017 года в Минской области зарегистрировано 96 ДТП, в результате которых 17 человек погибли и еще 117 получили травмы.

Чаще всего случаются аварии с участием пешеходов. Сотрудники ГАИ просят быть внимательными во время перехода проезжей части, а в темное время суток не забывать обозначать себя светоотражающими элементами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.