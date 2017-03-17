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Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию на дорогах Минской области

17 марта 2017 14:55
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Новости Беларуси. «Стань видимым – будь в безопасности!» Профилактическую акцию на дорогах Минской области проводит Госавтоинспекция. Акция призвана предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, велосипедистов и водителей гужевого транспорта.

За два месяца 2017 года в Минской области зарегистрировано 96 ДТП, в результате которых 17 человек погибли и еще 117 получили травмы.

Чаще всего случаются аварии с участием пешеходов. Сотрудники ГАИ просят быть внимательными во время перехода проезжей части, а в темное время суток не забывать обозначать себя светоотражающими элементами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию на дорогах Минской области -1

Михаил Мельниченко, начальник Копыльского ГАИ:
Проводятся рейдовые мероприятия по изъятию пешеходов с проезжей части, а так же проведение профилактических мероприятий: проведение бесед в трудовых коллективах, с учащимися в школах. Это дает положительный результат. На территории Копыльского района за время проведения акции, с начала года, не зарегистрировано ни одного ДТП с участием пешеходов.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Михаил Мельниченко

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