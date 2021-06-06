Работ в саду и огороде всё больше. Что важно сделать с растениями в июне?

Июнь – важный месяц для садовода. В это время формируются завязи плодов, а потому важно не упустить из вида полив деревьев и кустарников, рассказали в программе «Плюс-минус». Самой влаголюбивой культурой среди ягодных кустарников является черная смородина, в засуху ее ягоды мельчают и становятся кислыми.

Сейчас также важны и подкормки, при этом дозу азотных удобрений сокращаем, внимание калийным и фосфорным, а также микроэлементам. У малины уже пора прищипывать верхушки молодых побегов для обильного плодоношения.