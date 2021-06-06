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До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня

06 июня 2021 04:33
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Увы, начало лета не оправдало надежды – понижение температуры обусловила холодная воздушная масса, поступающая с северных широт, рассказали в программе «Плюс-минус».

На фоне прогнозов синоптиков о том, что лето придется подождать, хорошей новостью стало отсутствие существенных осадков с середины недели.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня-1

Анна Самофалова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
На этой неделе станет еще теплее, в результате чего среднесуточная температура воздуха будет соответствовать климатической норме июня. Но к летнему теплу добавятся и кратковременные дожди с грозами.

В ночные часы местами, а днем на большей части территории пройдут дожди различной интенсивности. В дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы, ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +9 – +15°C, днем ожидается +20 – +26°C.

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня-4

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня-7

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня-9

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня-11

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня-13

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня-15

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня-17

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Анна Самофалова # Фотофакт

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